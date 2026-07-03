Experți internaționali: Reglementările prea restrictive pot încetini reducerea fumatului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 10:31

Cea de-a 13-a ediție a Forumului Global al Nicotinei (GFN), desfășurată în această lună, a reunit experți internaționali pentru a analiza efectele neintenționate ale politicilor bazate pe prohibiție în domeniul produselor cu nicotină. Tema ediției din acest an – „Prohibiția și sănătatea publică” – a adus în prim-plan implicațiile economice, sociale și sanitare ale restricționării accesului la alternative fără combustie, considerate produse cu risc redus.

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