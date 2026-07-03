Zi de doliu în radioul românesc. Anne-Marie Ionescu a încetat din viață

Radioul românesc este în doliu după dispariția jurnalistei Anne-Marie Ionescu, cunoscută de colegi și prieteni drept Ami. Vestea tristă a fost făcută publică de jurnalistul și realizatorul Răzvan Exarhu, care i-a adus un emoționant omagiu pe rețelele de socializare. Anne-Marie Ionescu ocupa funcția de Marketing Manager în cadrul A.G. Radio Holding, grupul care deține posturile Kiss FM, Magic FM și Rock FM.
Anne-Marie Ionescu a lăsat o amprentă importantă asupra industriei radio
De-a lungul carierei sale, Anne-Marie Ionescu s-a remarcat ca unul dintre cei mai respectați profesioniști din domeniul media. În calitate de Marketing Manager al A.G. Radio Holding, a coordonat numeroase campanii de promovare, parteneriate strategice și proiecte speciale care au contribuit la dezvoltarea unora dintre cele mai importante branduri radio din România.
Implicarea sa în organizarea și promovarea unor evenimente muzicale de amploare, precum și colaborarea cu numeroși artiști și parteneri din industrie, i-au adus aprecierea colegilor și a întregii piețe media.
Răzvan Exarhu, mesaj emoționant după dispariția colegei sale
Printre primii care au anunțat public vestea decesului s-a numărat jurnalistul și realizatorul radio Răzvan Exarhu. Acesta a publicat un mesaj de rămas-bun în memoria fostei sale colege și prietene.
„Ami, o să îmi fie dor de tine. Și îți promit că am să îți mai pun la radio din când în când «Summer in Siam». Mă bucur că am fost colegi și prieteni și că am construit atât de multe proiecte frumoase la Morning Glory cu Răzvan Exarhu și Rock FM. Îmi pare nespus de rău că ai plecat.”
Mesajul a fost însoțit de numeroase reacții din partea colegilor din presa și radioul românesc, care și-au exprimat regretul pentru pierderea uneia dintre cele mai apreciate figuri din industrie.
O carieră dedicată radioului și proiectelor de succes
Anne-Marie Ionescu a fost implicată în dezvoltarea și promovarea unor proiecte importante pentru posturile Kiss FM, Magic FM și Rock FM, contribuind la consolidarea imaginii acestora pe piața media din România.
Colegii o descriu drept un profesionist dedicat, un om creativ și un partener de încredere, care și-a pus amprenta asupra multor campanii și evenimente desfășurate în ultimii ani.
Dispariția Annei-Marie Ionescu reprezintă o pierdere importantă pentru industria radio din România.