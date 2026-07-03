Zi de doliu în radioul românesc. Anne-Marie Ionescu a încetat din viață

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 3 iul. 2026, 11:09

Radioul românesc este în doliu după dispariția jurnalistei Anne-Marie Ionescu, cunoscută de colegi și prieteni drept Ami. Vestea tristă a fost făcută publică de jurnalistul și realizatorul Răzvan Exarhu, care i-a adus un emoționant omagiu pe rețelele de socializare. Anne-Marie Ionescu ocupa funcția de Marketing Manager în cadrul A.G. Radio Holding, grupul care deține posturile Kiss FM, Magic FM și Rock FM.

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