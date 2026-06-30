Doliu în patinajul artistic. A murit dublul campion olimpic rus, născut în Ucraina

Lumea sportului este în doliu după moartea fostului mare campion la patinaj artistic Artur Dmitriev, dublu campion olimpic la proba de perechi. Fostul sportiv, considerat unul dintre cei mai valoroși patinatori ai generației sale, s-a stins din viață la vârsta de 59 de ani, în urma unui atac de cord.
Artur Dmitriev a murit la 59 de ani
Artur Dmitriev a fost transportat de urgență la un spital din Moscova, după ce a suferit un infarct. În ciuda eforturilor medicilor, fostul campion olimpic nu a mai putut fi salvat.
Vestea dispariției sale a întristat lumea patinajului artistic, unde Dmitriev era apreciat atât pentru performanțele obținute pe gheață, cât și pentru contribuția sa la formarea noilor generații de sportivi.
Un campion olimpic cu două medalii de aur obținute alături de partenere diferite
Artur Dmitriev a intrat în istoria patinajului artistic după ce a cucerit două titluri olimpice la proba de perechi, alături de două partenere diferite.
Prima medalie de aur a venit la Jocurile Olimpice de iarnă din 1992, desfășurate la Albertville, unde a concurat împreună cu Natalia Mișkutienok. Șase ani mai târziu, la Nagano 1998, Dmitriev a repetat performanța, de această dată alături de Oksana Kazakova, devenind unul dintre puținii patinatori care au reușit o astfel de performanță.
De la Ucraina la marile competiții internaționale
Născut în Ucraina, Artur Dmitriev și-a petrecut copilăria în orașul Norilsk, din nordul Rusiei, înainte de a se muta la Sankt Petersburg. Acolo și-a construit întreaga carieră sportivă sub îndrumarea reputatei antrenoare Tamara Moskvina.
Datorită constituției sale atletice și tehnicii impecabile, Dmitriev a devenit unul dintre cei mai apreciați pateneri din competițiile de perechi, fiind remarcat pentru execuția spectaculoasă a ridicărilor și elementelor dificile.
A continuat să pregătească noi generații de patinatori
După retragerea din activitatea competițională, fostul campion a locuit o perioadă în Hackensack, statul New Jersey, înainte de a reveni în Rusia.
A ales să rămână implicat în patinajul artistic, colaborând din nou cu Tamara Moskvina și contribuind la pregătirea sportivilor specializați în proba de perechi, împărtășindu-și experiența acumulată în decenii de performanță.
Fiul său a rămas în istoria patinajului pentru tentativa unui cvadruplu Axel
Din căsătoria cu fosta campioană mondială la gimnastică ritmică Tatiana Drujinina, Artur Dmitriev are un fiu, Artur Dmitriev Jr., cunoscut în lumea patinajului artistic.
Acesta a intrat în atenția publicului în 2018, când a devenit primul sportiv care a încercat într-o competiție oficială executarea unui cvadruplu Axel, una dintre cele mai dificile sărituri din patinaj. Tentativa nu a fost reușită, iar primul cvadruplu Axel validat oficial avea să fie realizat câțiva ani mai târziu de Ilia Malinin.
Ulterior, Artur Dmitriev și-a refăcut viața și a mai avut un fiu.
Moartea lui Artur Dmitriev reprezintă o pierdere importantă pentru sportul mondial.