Doliu în patinajul artistic. A murit dublul campion olimpic rus, născut în Ucraina

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 30 iun. 2026, 22:58

Lumea sportului este în doliu după moartea fostului mare campion la patinaj artistic Artur Dmitriev, dublu campion olimpic la proba de perechi. Fostul sportiv, considerat unul dintre cei mai valoroși patinatori ai generației sale, s-a stins din viață la vârsta de 59 de ani, în urma unui atac de cord.

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