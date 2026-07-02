Doliu în sport. Fostul fotbalist Radu Mărginean a murit la doar 43 de ani

Fotbalul românesc este în doliu după moartea fostului jucător Radu Mărginean. Fostul mijlocaș al UTA Arad s-a stins din viață la vârsta de numai 43 de ani, vestea tragică fiind anunțată de clubul arădean. Acesta a avut o carieră importantă în prima ligă și, după retragere, a continuat să contribuie la dezvoltarea tinerelor generații de fotbaliști.
UTA Arad a anunțat decesul fostului jucător
Clubul UTA Arad a transmis un mesaj emoționant prin care a confirmat dispariția lui Radu Mărginean, unul dintre cei mai apreciați fotbaliști formați la Arad după 1989.
Reprezentanții clubului au amintit că fostul mijlocaș a făcut parte din echipa care a readus UTA în primul eșalon al fotbalului românesc în anul 2002 și că, după încheierea carierei de jucător, a rămas aproape de club, activând ca antrenor în cadrul Academiei UTA.
„Gândurile noastre sunt alături de familia și prietenii lui Radu Mărginean. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, au transmis oficialii grupării arădene.
O carieră solidă în Liga 1
Radu Mărginean a fost considerat unul dintre cei mai talentați fotbaliști ai generației sale. De-a lungul carierei, acesta a evoluat în peste 200 de meciuri din Liga 1, îmbrăcând tricourile unor echipe importante din fotbalul românesc.
Printre formațiile pentru care a jucat se numără:
UTA Arad;
FC Bihor;
CFR Cluj;
Gloria Bistrița.
La începutul carierei sale, sportivul a fost convocat și la naționala de tineret a României, confirmând potențialul care l-a consacrat în fotbalul românesc.
Primele informații despre tragedie
Potrivit informațiilor apărute în presa locală, tragedia s-ar fi produs la baza de agrement MPA Pool, situată la ieșirea din Arad spre Zădăreni și aflată în proprietatea fostului fotbalist.
Conform datelor preliminare, Radu Mărginean ar fi încercat să coboare într-o cameră tehnică pentru a remedia o defecțiune la instalațiile unui bazin cu apă. În timpul intervenției, acesta ar fi căzut într-un spațiu tehnic.
Echipajele medicale sosite la fața locului au început imediat manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse timp de zeci de minute, medicii nu au mai reușit să îi salveze viața.
Moartea prematură a lui Radu Mărginean a provocat un val de reacții în lumea sportului. Foști colegi, suporteri și oameni din fotbal și-au exprimat regretul pentru dispariția fostului internațional de tineret, care a rămas în memoria suporterilor drept unul dintre jucătorii importanți ai UTA Arad și un profesionist apreciat atât pe teren, cât și în activitatea de antrenor.
Dispariția sa lasă un gol imens în fotbalul arădean și în comunitatea sportivă din România.