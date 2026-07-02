Doliu în sport. Fostul fotbalist Radu Mărginean a murit la doar 43 de ani

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 2 iul. 2026, 16:44

Fotbalul românesc este în doliu după moartea fostului jucător Radu Mărginean. Fostul mijlocaș al UTA Arad s-a stins din viață la vârsta de numai 43 de ani, vestea tragică fiind anunțată de clubul arădean. Acesta a avut o carieră importantă în prima ligă și, după retragere, a continuat să contribuie la dezvoltarea tinerelor generații de fotbaliști.

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