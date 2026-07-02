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Viață la +50 °C: orașele în care canicula nu mai este un fenomen extrem, ci rutina zilnică
Death Valley, SUA - cel mai fierbinte loc din lume (Profimedia)
Un record istoric de 56,7 °C, stabilit în 1913 în celebra Vale a Morții din Statele Unite, rămâne oficial cea mai ridicată temperatură măsurată vreodată. Însă în multe regiuni ale lumii – din Orientul Mijlociu, Peninsula Arabică, Africa subsahariană sau sudul Statelor Unite – milioane de oameni trăiesc într-un mediu în care termometrele depășesc frecvent pragul simbolic de 50 °C. Aici, canicula nu mai este o excepție, ci o realitate zilnică ce modelează viața, infrastructura și supraviețuirea.
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