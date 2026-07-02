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Viață la +50 °C: orașele în care canicula nu mai este un fenomen extrem, ci rutina zilnică

Death Valley, SUA - cel mai fierbinte loc din lume (Profimedia)

Death Valley, SUA - cel mai fierbinte loc din lume (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 16:26

Un record istoric de 56,7 °C, stabilit în 1913 în celebra Vale a Morții din Statele Unite, rămâne oficial cea mai ridicată temperatură măsurată vreodată. Însă în multe regiuni ale lumii – din Orientul Mijlociu, Peninsula Arabică, Africa subsahariană sau sudul Statelor Unite – milioane de oameni trăiesc într-un mediu în care termometrele depășesc frecvent pragul simbolic de 50 °C. Aici, canicula nu mai este o excepție, ci o realitate zilnică ce modelează viața, infrastructura și supraviețuirea.

Locuitorii din Kuweït City trăiesc tot anul cu temperaturi ridicate – media anuală fiind de peste 34 °C –, însă vara termometrele depășesc frecvent 50 °C, potrivit geo.fr. Într-o altă localitate din Kuweit s-au înregistrat 53,9 °C, considerată de Organizația Meteorologică Mondială cea mai fierbinte zi din istoria Asiei și cea mai ridicată temperatură consemnată pe planetă în ultimele șapte decenii.

Și în Nasiriyah (Irak) verile devin sufocante. În iulie, temperatura maximă medie este de aproape 45 °C, iar episoadele extreme sunt tot mai frecvente. Irak este printre cele mai vulnerabile țări la schimbările climatice și la desertificare, iar marile orașe – inclusiv Bagdad – sunt lovite tot mai des de valuri de căldură.

Phoenix (Arizona) este considerată cea mai fierbinte mare metropolă americană: în 2020, nu mai puțin de 145 de zile au depășit pragul de 37,8 °C (100°F). Cu toate acestea, orașul continuă să se extindă în mijlocul deșertului, ajungând la peste 5 milioane de locuitori în zona metropolitană. Între 2010 și 2020, Phoenix a avut cea mai rapidă creștere demografică din SUA – 11,2%. Modelul său urban, adesea criticat pentru consumul ridicat de resurse și expansiunea în zone aride, nu pare să încetinească, în ciuda verilor tot mai greu de suportat.

La nivel mondial, temperaturile estivale cresc constant, în special în marile metropole, iar specialiștii avertizează că orașele trebuie să își regândească urgent modelele de dezvoltare și să adopte soluții sustenabile pentru a face față valurilor de căldură tot mai intense.

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