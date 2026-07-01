Cod galben de inundații în 16 bazine hidrografice și pe afluenții mici ai Dunării, până joi la prânz. HARTA zonelor vizate

Hidrologii au emis, miercuri, o nouă atenționare Cod galben de inundații în 16 bazine hidrografice și pe afluenții mici ai Dunării, valabilă până joi la prânz.
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a transmis că în perioada 1 iulie, ora 12:00 - 2 iulie, ora 12:00, se vor semnala scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide, creșteri de debite și de niveluri, cu posibile depășiri ale Cotelor de atenție, pe râurile din bazinele hidrografice:
Tur (județul Satu Mare), Someșul Mic - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Bihor și Cluj),
Someș - afluenții mici aferenți sectorului aval S.H. Dej (județele: Cluj, Sălaj, Maramureș și Satu Mare),
Crasna - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Sălaj și Satu Mare),
Barcău - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Sălaj și Bihor),
Crișul Repede - bazin amonte S.H. Ciucea și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Ciucea (județele: Cluj și Bihor),
Crișul Negru - bazin amonte S.H. Beiuș și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Beiuș (județele: Bihor și Arad),
Crișul Alb - bazin amonte S.H. Vața de Jos și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Vața de Jos (județele: Hunedoara și Arad),
Arieș - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Alba și Cluj),
Mureș - afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Arieș - amonte confluență cu râul
Târnava (județele: Mureș și Alba) și Mureș - afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Târnava (județele: Alba, Sibiu, Hunedoara și Arad).
De asemenea, INHGA avertizează că pericol de viituri va fi pe:
Bega Veche - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, Bega - bazin amonte S.H. Făget și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Făget (județele: Timiș și Arad),
Timiș - bazin amonte S.H. Sadova și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadova, Bârzava, Moravița (județele: Caraș-Severin și Timiș),
Caraș, Nera - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Caraș-Severin),
Cerna - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Gorj și Caraș-Severin),
Dunăre - afluenții mici aferenți sectorului amonte confluență cu râul Desnățui (județele: Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj),
Desnățui - bazin amonte de Acumularea Fântânele și afluenții aferenți sectorului aval de Acumularea Fântânele (județele: Mehedinți și Dolj),
Jiu - bazin amonte S.H. Sadu și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadu - amonte confluență cu râul Gilort (județele: Hunedoara și Gorj),
Gilort - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Gorj),
Motru - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Gorj și Mehedinți) și Jiu - afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Motru (județele: Dolj, Mehedinți și Gorj).
Fenomene hidrologice similare se vor înregistra și pe cursurile de apă: