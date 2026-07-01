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Cod galben de inundații în 16 bazine hidrografice și pe afluenții mici ai Dunării, până joi la prânz. HARTA zonelor vizate

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 13:09

Hidrologii au emis, miercuri, o nouă atenționare Cod galben de inundații în 16 bazine hidrografice și pe afluenții mici ai Dunării, valabilă până joi la prânz.

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a transmis că în perioada 1 iulie, ora 12:00 - 2 iulie, ora 12:00, se vor semnala scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide, creșteri de debite și de niveluri, cu posibile depășiri ale Cotelor de atenție, pe râurile din bazinele hidrografice:

  • Tur (județul Satu Mare), Someșul Mic - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Bihor și Cluj),

  • Someș - afluenții mici aferenți sectorului aval S.H. Dej (județele: Cluj, Sălaj, Maramureș și Satu Mare),

  • Crasna - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Sălaj și Satu Mare),

  • Barcău - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Sălaj și Bihor),

  • Crișul Repede - bazin amonte S.H. Ciucea și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Ciucea (județele: Cluj și Bihor),

  • Crișul Negru - bazin amonte S.H. Beiuș și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Beiuș (județele: Bihor și Arad),

  • Crișul Alb - bazin amonte S.H. Vața de Jos și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Vața de Jos (județele: Hunedoara și Arad),

  • Arieș - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Alba și Cluj),

  • Mureș - afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Arieș - amonte confluență cu râul

  • Târnava (județele: Mureș și Alba) și Mureș - afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Târnava (județele: Alba, Sibiu, Hunedoara și Arad).

De asemenea, INHGA avertizează că pericol de viituri va fi pe:

  • Bega Veche - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, Bega - bazin amonte S.H. Făget și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Făget (județele: Timiș și Arad),

  • Timiș - bazin amonte S.H. Sadova și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadova, Bârzava, Moravița (județele: Caraș-Severin și Timiș),

  • Caraș, Nera - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Caraș-Severin),

  • Cerna - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Gorj și Caraș-Severin),

  • Dunăre - afluenții mici aferenți sectorului amonte confluență cu râul Desnățui (județele: Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj),

  • Desnățui - bazin amonte de Acumularea Fântânele și afluenții aferenți sectorului aval de Acumularea Fântânele (județele: Mehedinți și Dolj),

  • Jiu - bazin amonte S.H. Sadu și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadu - amonte confluență cu râul Gilort (județele: Hunedoara și Gorj),

  • Gilort - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Gorj),

  • Motru - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Gorj și Mehedinți) și Jiu - afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Motru (județele: Dolj, Mehedinți și Gorj).

Fenomene hidrologice similare se vor înregistra și pe cursurile de apă:

  • Olt - afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sebeș Olt (județele: Sibiu, Vâlcea, Argeș, Gorj, Olt și Dolj), Călmățui (județele: Olt și Teleorman),

  • Vedea - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Argeș, Olt și Teleorman),

  • Argeș - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Argeș, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu și Ilfov),

  • Ialomița - bazin amonte S.H. Târgoviște și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Târgoviște - amonte S.H. Siliștea Snagovului (județele: Dâmbovița, Prahova și Ilfov),

  • Prahova - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Prahova și Ialomița) și

  • Buzău - bazin amonte de Acumularea Siriu și afluenții aferenți sectorului aval de Acumularea Siriu - amonte S.H. Banița (județele: Brașov, Covasna, Buzău și Prahova).

INHGA precizează că viituri rapide se pot produce, cu probabilitate și intensitate mai mare, pe unele râuri mici din județele: Bihor, Gorj, Dolj, Mehedinți, Vâlcea, Argeș și Dâmbovița.

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