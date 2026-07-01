Cod galben de inundații în 16 bazine hidrografice și pe afluenții mici ai Dunării, până joi la prânz. HARTA zonelor vizate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 13:09

Hidrologii au emis, miercuri, o nouă atenționare Cod galben de inundații în 16 bazine hidrografice și pe afluenții mici ai Dunării, valabilă până joi la prânz.

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