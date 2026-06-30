Furtună violentă în București și Ilfov după canicula sufocantă. Rupere de nori, vijelii și copaci doborâți de vânt | FOTO & VIDEO

Bucureștiul și județul Ilfov au fost lovite marți seară de o furtună puternică, după o zi cu temperaturi foarte ridicate. Ploaia torențială, însoțită de rafale puternice de vânt și descărcări electrice, a transformat rapid străzile în adevărate torente, iar în mai multe zone s-a produs fenomenul cunoscut popular drept „fum de ploaie”, cauzat de diferența mare dintre asfaltul încins și precipitațiile abundente.
În urma fenomenelor meteo severe, au fost înregistrate numeroase intervenții ale pompierilor pentru îndepărtarea copacilor căzuți și a elementelor de construcție desprinse de vânt.
ANM a emis cod galben de furtuni pentru București
Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting Cod Galben, valabilă între orele 19:30 și 21:15, pentru municipiul București.
Meteorologii au avertizat asupra producerii următoarelor fenomene:
vijelii cu rafale de 50-60 km/h;
averse torențiale cu acumulări de 15-25 l/mp;
frecvente descărcări electrice;
posibilă grindină de mici dimensiuni, de 1-2 cm.
După orele de caniculă, norii s-au dezvoltat rapid, iar în multe cartiere ploaia a căzut cu intensitate foarte mare, reducând vizibilitatea și îngreunând traficul.
„Fumul de ploaie”, fenomen spectaculos după asfaltul încins
În mai multe zone din Capitală a fost observat fenomenul denumit popular „fum de ploaie”.
Acesta apare atunci când precipitațiile reci cad peste suprafețe încălzite puternic de temperaturile ridicate. Contactul dintre asfaltul încins și apa de ploaie produce evaporarea rapidă a apei, rezultând o ceață densă la nivelul solului, care poate crea impresia că străzile sunt acoperite de fum.
Potrivit informațiilor transmise de autorități, echipajele de intervenție au fost solicitate în mai multe zone din București pentru gestionarea efectelor furtunii.
Printre incidentele raportate se numără:
acoperiș desprins pe Bulevardul Magheru;
copac căzut pe Șoseaua Gherase;
copaci prăbușiți pe strada Matei Basarab;
copac căzut pe Bulevardul Ghica Tei;
intervenție pe strada Jean Alexandru Steriadi;
copac căzut pe Aleea Niculițel;
copac prăbușit pe strada Ciuca Ștefan;
intervenție pe strada Traian;
copac căzut pe strada Mântuleasa.
arbore căzut pe șoseaua Progresului între Liberty și Vulcan, spre 13 septembrie.
Echipajele ISU au intervenit pentru degajarea arborilor și pentru eliminarea pericolelor create de vântul puternic.
Mesaj RO-Alert
Din cauza intensificării fenomenelor meteo, autoritățile au transmis și un mesaj RO-Alert, avertizând populația cu privire la aversele torențiale și cantitățile importante de apă estimate.
Și în județul Buzău furtuna a produs pagube.
Până la această oră, pompierii au intervenit pentru îndepărtarea a cinci arbori căzuți în municipiul Buzău, pe strada Viitorului, Bulevardul Unirii, Bulevardul Nicolae Bălcescu, strada Clemenței și strada Nicu Constantinescu.
De asemenea, echipele de intervenție au fost chemate pentru îndepărtarea unor elemente de acoperiș desprinse de pe un bloc situat pe strada Viitorului.
Persoană surprinsă sub un copac în județul Buzău
În localitatea Stâlpu, pompierii au intervenit de urgență pentru salvarea unei persoane surprinse sub un arbore doborât de vânt.
Intervenția este în desfășurare, iar autoritățile monitorizează evoluția fenomenelor meteorologice.
Meteorologii avertizează că instabilitatea atmosferică se poate manifesta în continuare prin ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice. Șoferii sunt sfătuiți să reducă viteza în condiții de vizibilitate redusă, iar pietonii să evite adăpostirea sub copaci, panouri publicitare sau alte structuri care pot fi afectate de rafalele puternice de vânt.