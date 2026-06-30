Furtună violentă în București și Ilfov după canicula sufocantă. Rupere de nori, vijelii și copaci doborâți de vânt | FOTO & VIDEO

Publicat 30 iun. 2026, 20:18 Actualizat 30 iun. 2026, 20:25

Bucureștiul și județul Ilfov au fost lovite marți seară de o furtună puternică, după o zi cu temperaturi foarte ridicate. Ploaia torențială, însoțită de rafale puternice de vânt și descărcări electrice, a transformat rapid străzile în adevărate torente, iar în mai multe zone s-a produs fenomenul cunoscut popular drept „fum de ploaie”, cauzat de diferența mare dintre asfaltul încins și precipitațiile abundente.

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