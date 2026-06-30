Furtună puternică în Brăila: mașini avariate, copaci doborâți și localități rămase fără curent electric

O furtună violentă a lovit marți după-amiază municipiul Brăila și localitățile din jur, provocând pagube semnificative. Zeci de copaci au fost doborâți de vântul puternic, iar mai multe autoturisme au fost avariate în urma căderii arborilor și crengilor rupte de vijelie.
Echipajele ISU Brăila au intervenit în numeroase zone pentru degajarea drumurilor și înlăturarea pericolelor create de vremea extremă.
Intervenții multiple în municipiul Brăila
Pompierii au fost solicitați pe mai multe străzi din oraș, unde arborii rupți de vânt au blocat carosabilul sau au căzut peste autoturisme parcate.
Printre zonele afectate se numără:
strada Chișinău;
strada Roșiori;
Aleea Cocorilor;
strada Poet Grigore Alexandrescu;
strada Radu Negru;
strada Nouă;
strada Simion Bărnuțiu;
bulevardul A. I. Cuza;
Calea Călărașilor;
strada Rahovei;
strada Bradului;
Șoseaua de Centură, zona Grădinii Zoologice.
În mai multe cazuri, copacii căzuți au avariat autoturisme parcate, iar unele crengi au afectat rețelele de electricitate, generând intervenții suplimentare pentru siguranța zonei.
Probleme și în localitatea Chiscani
Și localitatea Chiscani a fost afectată de furtună. Aici, un copac doborât de vânt a avariat o conductă de transport a gazelor naturale.
Autoritățile au anunțat operatorul de distribuție, care a fost mobilizat pentru verificarea și remedierea situației, astfel încât să fie eliminate riscurile pentru populație.
Localități fără energie electrică în județul Brăila
Furtuna a provocat și întreruperi majore în alimentarea cu energie electrică în mai multe localități din județ. Printre zonele afectate se numără:
Galbenu;
Racovița;
Jirlău;
Traian;
Salcia Tudor;
Ulmu;
Surdila Găiseanca;
Surdila Greci.
În aceste localități, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în urma avariilor produse de copacii căzuți peste rețele.
Echipe mobilizate pentru remedierea avariilor
Potrivit informațiilor transmise de autorități, în județ acționează mai multe echipe ale operatorului de distribuție a energiei electrice, formate din zeci de lucrători, care intervin pentru realimentarea consumatorilor afectați.
Echipele lucrează simultan pentru îndepărtarea arborilor, refacerea liniilor electrice și reluarea alimentării cu energie în zonele afectate.
Vreme extremă și riscuri în creștere
Furtuna din Brăila vine în contextul unei perioade de instabilitate atmosferică accentuată, cu fenomene violente care au afectat mai multe regiuni din țară. Vijeliile, ploile torențiale și rafalele puternice de vânt au generat în ultimele ore numeroase intervenții ale pompierilor și echipelor de urgență.
Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în zonele afectate și să respecte indicațiile transmise de instituțiile abilitate, până la stabilizarea completă a situației meteorologice.