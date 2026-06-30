Furtună puternică în Brăila: mașini avariate, copaci doborâți și localități rămase fără curent electric

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 30 iun. 2026, 21:16

O furtună violentă a lovit marți după-amiază municipiul Brăila și localitățile din jur, provocând pagube semnificative. Zeci de copaci au fost doborâți de vântul puternic, iar mai multe autoturisme au fost avariate în urma căderii arborilor și crengilor rupte de vijelie.

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