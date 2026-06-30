România, lovită de vreme extremă din două direcții. Cod roșu de caniculă, vijelii puternice, grindină și ploi torențiale

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 10:11

Administrația Națională de Meteorologie a emis noi avertizări pentru România. Țara va fi afectată, în următoarele ore, de un val de căldură extrem, dar și de episoade de instabilitate atmosferică, vijelii, averse torențiale și grindină.

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