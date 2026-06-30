Vremea a făcut ravagii în România: bărbat mort după ce un copac a căzut peste o mașină în timpul furtunii

Un bărbat a murit din cauza fenomenelor meteo extreme care au avut loc în localitatea Găneasa, județul Ilfov. Victima și-a pierdut viața după ce un copac s-a prăbușit peste un autoturism aflat în mers, în timpul unei furtuni puternice.
Evenimentul s-a produs în contextul avertizărilor de vreme severă emise pentru zona Capitalei și județele limitrofe, caracterizate prin vijelii, rafale de vânt și ploi torențiale.
Copac prăbușit peste un autoturism în mers
Potrivit primelor informații, un arbore a fost doborât de vântul puternic și a căzut direct peste un autoturism aflat în trafic. În urma impactului, a fost semnalată o persoană încarcerată în interiorul vehiculului.
La sosirea echipajelor de intervenție, victima a fost găsită în stare critică, prezentând leziuni incompatibile cu viața, fiind declarat decesul la fața locului.
Intervenție de amploare a echipajelor de salvare
Pentru gestionarea situației de urgență au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție, inclusiv: o autospecială de stingere cu apă și spumă; o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD, dar și Detașamentul Special de Salvatori.
Pompierii au acționat pentru degajarea zonei și asigurarea perimetrului, în condiții meteorologice dificile, cu vânt puternic și vizibilitate redusă.
Incident produs pe fondul vremii extreme
Tragedia vine în contextul unei perioade de instabilitate atmosferică accentuată, în care mai multe județe din România au fost afectate de furtuni violente, vijelii și căderi de arbori.
Meteorologii au emis avertizări succesive de tip nowcasting, iar autoritățile au transmis mesaje de tip RO-Alert pentru a avertiza populația cu privire la riscurile generate de fenomenele meteo periculoase.
Recomandările autorităților în timpul furtunilor
În contextul acestor fenomene extreme, autoritățile reamintesc populației o serie de măsuri de siguranță esențiale, printre care:
evitarea deplasărilor inutile în timpul avertizărilor meteo;
evitarea zonelor cu arbori, stâlpi sau panouri publicitare;
asigurarea obiectelor care pot fi luate de vânt;
închiderea și securizarea ferestrelor și ușilor;
evitarea atingerii cablurilor electrice căzute;
evitarea traversării cursurilor de apă în timpul ploilor abundente.
De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să urmărească în permanență comunicările oficiale ale Administrației Naționale de Meteorologie și să respecte indicațiile transmise prin sistemul RO-Alert.