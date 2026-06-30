Vremea a făcut ravagii în România: bărbat mort după ce un copac a căzut peste o mașină în timpul furtunii

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 30 iun. 2026, 20:44

Un bărbat a murit din cauza fenomenelor meteo extreme care au avut loc în localitatea Găneasa, județul Ilfov. Victima și-a pierdut viața după ce un copac s-a prăbușit peste un autoturism aflat în mers, în timpul unei furtuni puternice.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre barbat mort