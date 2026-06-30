Bilanț DSU: peste 20 de copaci căzuți și 40 de mașini avariate, în urma furtunilor de ieri, în șase județe

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 07:11

Fenomenele hidrometeorologice severe care au lovit luni România au lăsat în urmă pagube semnificative în nouă localități din șase județe, conform unui bilanț transmis de Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU).

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