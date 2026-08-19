Advertising
Advertising
Vremea· 1 min citire
România, lovită de un nou val de caniculă. Temperaturile pot depăși 39 de grade
Val de caniculă
Publicat19 aug. 2026, 08:16
Actualizat19 aug. 2026, 08:33
România este lovită de un nou val de caniculă. Meteorologii au transmis că urmează o săptămâni întreagă cu temperaturi de foc. Meteorologul ANM, Meda Andrei, a detaliat pentru Realitatea Plus progonoza pentru urmtparele zile. .
Citește și
- 08:35Vara se prelungește până la jumătatea lunii septembrie. ANM anunță temperaturi peste normal în cea mai mare parte a țării
- 08:20Vremea o ia razna în România: caniculă în sud, ploi și frig în nord
- 08:59De la caniculă la frig în doar o zi. Temperaturile scad cu 10 grade: prognoza ANM
- 16:58De la 37 de grade la 19: schimbare bruscă a vremii în România. Elena Mateescu: „Marți se va răci accentuat”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News