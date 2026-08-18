Vara se prelungește până la jumătatea lunii septembrie. ANM anunță temperaturi peste normal în cea mai mare parte a țării

Temperaturile vor rămâne mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a României până pe 14 septembrie, arată prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Cele mai mari diferențe se vor simți la începutul intervalului, în special în vestul și centrul țării. În sud-est, temperaturile se vor menține mai aproape de valorile obișnuite pentru această perioadă. Ploile vor fi însă puține în prima săptămână, deficitul fiind estimat la nivelul întregii țări.
În intervalul 17-24 august, temperaturile medii vor fi mult mai ridicate decât cele normale în majoritatea regiunilor, iar vestul și centrul țării vor resimți cel mai puternic căldura. Sud-estul va face excepție, aici fiind așteptate valori apropiate de mediile perioadei. Între 24 și 31 august, vremea se va menține mai caldă decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a României. Cantitățile de precipitații vor reveni însă în jurul celor normale pentru finalul lunii august.
O ușoară schimbare este așteptată în săptămâna 31 august-7 septembrie, când temperaturile vor depăși normalul doar în regiunile sud-vestice. În restul țării, valorile termice se vor apropia de cele specifice începutului de toamnă. Nici ploile nu vor ieși din tiparul obișnuit, cantitățile estimate fiind apropiate de normal în majoritatea regiunilor. Căldura nu va dispărea complet, dar va fi mai puțin intensă și va afecta o zonă mai restrânsă.
Între 7 și 14 septembrie, temperaturile medii vor urca din nou ușor peste normal în vestul, sud-vestul, nordul și centrul țării. În celelalte regiuni, vremea va rămâne apropiată de mediile multianuale. Ploile vor fi din nou mai puține decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a României. Astfel, prima jumătate a lunii septembrie va aduce în continuare temperaturi ridicate în mai multe zone, alături de un deficit de precipitații.
Estimările acoperă o perioadă de patru săptămâni și urmăresc evoluția generală a temperaturilor și precipitațiilor. Ele sunt realizate pe baza datelor Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată. Valorile sunt comparate cu mediile înregistrate în perioada de referință 2006-2025. ANM precizează că fenomenele extreme de scurtă durată nu pot fi anticipate cu ajutorul acestui tip de prognoză.