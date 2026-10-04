Doi morţi în provincia Barcelona, după ploile torențiale care au lovit Spania - VIDEO

Două persoane și-au pierdut viața în urma ploilor torențiale care au lovit estul Spaniei, în special metropola Barcelona și zonele din jur. Anunțul a fost făcut de autoritățile locale, care au avertizat duminică, 4 octombrie, că riscul de inundații și de revărsare a râurilor rămâne ridicat, în condițiile în care cantitățile de precipitații au ajuns pe alocuri la peste 100 l/mp.
"Se pare că avem două victime, precum şi cel puţin o persoană dispărută", a declarat David Borrell, şeful pompierilor din regiunea Catalonia (nord-est), în cadrul unei conferinţe de presă, potrivit news.ro.
Una dintre victime a murit în urma prăbuşirii unui zid într-un camping, iar cealaltă s-a înecat într-un garaj inundat, în două localităţi din provincia Barcelonei.
În faţa valului de ploi, care a început sâmbătă după-amiază, autorităţile au cerut locuitorilor din zonele care ar putea fi cele mai afectate să rămână acasă şi au anulat evenimentele publice.
"Situaţia de pericol extrem continuă în anumite zone din Barcelona şi Girona. În cursul nopţii, s-au acumulat peste 100 de litri pe m² în numeroase locuri", a precizat duminică dimineaţă pe X agenţia meteorologică spaniolă Aemet. O avertizare cod roșu vizează toată partea sudică a Spaniei.
În timpul nopţii, serviciile de urgenţă au venit în ajutorul persoanelor rămase blocate în maşinile lor din cauza inundaţiilor în localități limitrofe Barcelonei.
Duminică dimineaţă, Protecţia Civilă spaniolă a trimis un mesaj pe telefoanele mobile ale persoanelor care locuiesc în apropierea râului Besòs, avertizând asupra unui "risc de revărsare" şi solicitând, în cazul în care acest lucru s-ar întâmpla, să se refugieze la "etajele superioare" ale locuinţelor lor.
Pe aeroportul din Barcelona, numeroase zboruri au fost anulate sau au înregistrat întârzieri mari. Și circulația trenurilor a fost afectată.