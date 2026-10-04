Doi morţi în provincia Barcelona, după ploile torențiale care au lovit Spania - VIDEO

Publicat 4 oct. 2026, 14:26 Actualizat 4 oct. 2026, 14:27 Sursă Realitatea.net, news.ro

Două persoane și-au pierdut viața în urma ploilor torențiale care au lovit estul Spaniei, în special metropola Barcelona și zonele din jur. Anunțul a fost făcut de autoritățile locale, care au avertizat duminică, 4 octombrie, că riscul de inundații și de revărsare a râurilor rămâne ridicat, în condițiile în care cantitățile de precipitații au ajuns pe alocuri la peste 100 l/mp.

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