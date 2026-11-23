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ExclusivVremea· 1 min citire
Alertă meteo: ninsori viscolite și temperaturi de -15 grade Celsius. Un ciclon polar lovește România
Publicat23 nov. 2026, 20:13
Actualizat23 nov. 2026, 20:15
SursăRealitatea PLUS
Este alertă meteo în țară. Un ciclon care a afectat mai multe țări europene va ajunge în România. Deja sunt ninsori puternice în mai multe zone. Meteorologii au emis cod galben și portocaliu de viscol, ninsori abundente și vânt de până la 120 de kilometri pe oră. În mai multe județe, drumarii intervin cu material antiderapant. Vor fi temperaturi și de -15 grade Celsius.
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