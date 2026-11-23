Publicat 23 nov. 2026, 20:13 Actualizat 23 nov. 2026, 20:15 Sursă Realitatea PLUS

Este alertă meteo în țară. Un ciclon care a afectat mai multe țări europene va ajunge în România. Deja sunt ninsori puternice în mai multe zone. Meteorologii au emis cod galben și portocaliu de viscol, ninsori abundente și vânt de până la 120 de kilometri pe oră. În mai multe județe, drumarii intervin cu material antiderapant. Vor fi temperaturi și de -15 grade Celsius.

Distribuie articolul