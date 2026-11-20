Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri dimineață, 20 noiembrie, avertizări de vânt puternic pentru mai multe regiuni din România. Meteorologii au instituit cod galben și cod portocaliu, cu rafale care pot ajunge la 130 km/h în zonele montane. Atenționările sunt valabile începând cu ora 10:00, iar unele dintre ele se prelungesc până la ora 23:00.
Vremea se schimbă semnificativ în mai multe regiuni ale țării, iar vântul va sufla cu putere atât în zonele joase, cât și la munte. Cele mai mari probleme sunt așteptate în Carpații Meridionali și, local, în Carpații Orientali, unde rafalele pot atinge viteze extreme.
Cod portocaliu de vânt puternic în zonele montane. Rafale de până la 130 km/h
Potrivit avertizării ANM, codul portocaliu este valabil vineri, 20 noiembrie, în intervalul orar 10:00–15:00.
Avertizarea vizează estul Carpaților Meridionali și, local, Carpații Orientali, unde sunt prognozate intensificări puternice ale vântului.
De asemenea, în Transilvania, Maramureș, nordul Crișanei, vestul și nordul Moldovei, precum și în întreaga zonă montană, la altitudini cuprinse între 800 și 1.200 de metri, vântul va avea rafale de 70–90 km/h.
La munte, în special în zonele expuse, viteza rafalelor poate ajunge la 100–130 km/h, ceea ce poate crea condiții dificile pentru deplasări și activități în aer liber.
Cod galben de vânt în mai multe regiuni ale țării
Tot vineri, între orele 10:00 și 15:00, ANM a emis și o avertizare cod galben de intensificări ale vântului. Conform meteorologilor, în Banat, sudul Crișanei, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și estul Moldovei, vântul va avea viteze de 50–70 km/h. Totodată, avertizarea vizează sudul și estul Transilvaniei, Moldova, Dobrogea, centrul și estul Munteniei, precum și local zonele montane.
Atenționările meteorologice nu se încheie la ora 15:00. ANM a emis un nou cod galben de vânt, valabil în intervalul 20 noiembrie, ora 15:00 – 20 noiembrie, ora 23:00.De această dată, sunt vizate Carpații Orientali și Munții Apuseni. În aceste regiuni, vântul va avea viteze de 70–90 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor putea atinge 90–120 km/h.
Ce recomandă meteorologii în perioadele cu vânt puternic
Rafalele de vânt pot provoca dificultăți în trafic, pot doborî crengi sau copaci și pot disloca obiecte aflate pe acoperișuri ori pe balcoane. În zonele afectate de avertizările meteorologice, este recomandat ca populația să evite deplasările în apropierea copacilor, stâlpilor și panourilor publicitare și să fixeze obiectele care ar putea fi luate de vânt.
Persoanele care intenționează să meargă la munte trebuie să țină cont de condițiile meteorologice, în special de intensitatea rafalelor, care pot deveni periculoase la altitudini mari.