Scris de Dana Bărăgan Publicat: 20 nov. 2026, 10:19

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri dimineață, 20 noiembrie, avertizări de vânt puternic pentru mai multe regiuni din România. Meteorologii au instituit cod galben și cod portocaliu, cu rafale care pot ajunge la 130 km/h în zonele montane. Atenționările sunt valabile începând cu ora 10:00, iar unele dintre ele se prelungesc până la ora 23:00.

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