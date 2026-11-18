Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri, 18 noiembrie, noi avertizări Cod portocaliu și Cod galben de ploi torențiale și vânt puternic, valabile în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii avertizează că ploile vor aduce până la 50 de litri de apă pe metrul pătrat în zonele vizate de Codul portocaliu, iar rafalele vor depăși 120 km/h la altitudini mari. Informarea meteorologică generală rămâne în vigoare până vineri, 20 noiembrie, la ora 22:00.
Cod portocaliu de ploi torențiale în România. Zonele vizate de avertizarea ANM
Meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu de ploi torențiale, valabilă miercuri, 18 noiembrie, între orele 10:00 și 20:00. Sunt vizate Munții Banatului și, local, vestul Carpaților Meridionali, unde precipitațiile vor continua să fie abundente. Potrivit ANM, în aceste zone se vor mai acumula cantități de apă cuprinse între 30 și 50 de litri pe metrul pătrat, pe fondul ploilor care au afectat deja mai multe regiuni ale țării în ultimele zile.
În paralel, este în vigoare și o avertizare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, pentru același interval, 18 noiembrie, orele 10:00-20:00. Aceasta vizează Banatul, sud-vestul Transilvaniei, local vestul Carpaților Meridionali și Carpații Occidentali. Ploile vor avea în special caracter de aversă, iar cantitățile de apă acumulate în intervale scurte sau prin acumulare vor fi, în general, de 20-30 de litri pe metrul pătrat. Noile avertizări vin după un episod de vreme severă pentru care ANM emisese deja Cod galben și Cod portocaliu de ploi și vânt puternic.
Cod galben de vânt puternic la munte. Rafalele vor ajunge la 120 km/h
O altă atenționare Cod galben, valabilă de miercuri, 18 noiembrie, ora 10:00, până joi, 19 noiembrie, ora 20:00, vizează intensificări ale vântului în zonele montane. Meteorologii anunță că vântul va continua să sufle cu putere, în special la altitudini mari, unde rafalele vor atinge viteze cuprinse între 90 și 120 km/h. Condițiile meteorologice vor rămâne dificile în aceste regiuni, în special în zonele înalte, expuse intensificărilor puternice ale vântului.
Mai mult, ANM avertizează că, în noaptea de joi spre vineri, rafalele vor depăși 100-120 km/h la altitudini mari, pe măsură ce intensificările vântului se vor extinde. Fenomenul nu se va limita la regiunile montane, întrucât meteorologii anunță că vântul va deveni tot mai puternic și în restul țării, în special spre sfârșitul săptămânii de lucru.
Vreme rea în toate regiunile până vineri. Vânt de 65 km/h și ploi abundente
Pe lângă avertizările Cod galben și Cod portocaliu, Administrația Națională de Meteorologie a emis și o informare meteorologică valabilă în intervalul 18 noiembrie, ora 10:00, până pe 20 noiembrie, ora 22:00. Potrivit meteorologilor, miercuri vântul va avea intensificări în special în vestul și sud-estul țării, precum și în zonele montane, iar joi va sufla mai puternic local în vest. În noaptea de joi spre vineri și pe parcursul zilei de vineri, intensificările se vor extinde în toate regiunile.
În general, vântul va atinge viteze de 45-65 km/h, în timp ce la altitudini mari rafalele vor fi de 80-100 km/h, urmând să depășească 100-120 km/h în noaptea de joi spre vineri. În același interval, în jumătatea de vest a țării și la munte va ploua moderat cantitativ, cu acumulări locale de 25-60 de litri pe metrul pătrat. Precipitațiile vor avea și caracter de aversă, iar pe arii restrânse, în vestul și sud-vestul României, vor fi însoțite de descărcări electrice.