Scris de Mădălina Cristea Publicat: 18 nov. 2026, 10:22

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri, 18 noiembrie, noi avertizări Cod portocaliu și Cod galben de ploi torențiale și vânt puternic, valabile în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii avertizează că ploile vor aduce până la 50 de litri de apă pe metrul pătrat în zonele vizate de Codul portocaliu, iar rafalele vor depăși 120 km/h la altitudini mari. Informarea meteorologică generală rămâne în vigoare până vineri, 20 noiembrie, la ora 22:00.

Distribuie articolul