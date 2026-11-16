Vremea rea revine în România! ANM a emis două coduri galbene de vânt puternic. Urmează ploi și ninsori - HARTA

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 16 nov. 2026, 10:28

Un nou episod de vreme rea lovește România. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni, 16 noiembrie, două atenționări Cod galben de vânt puternic și o informare meteorologică valabilă până miercuri seară. Meteorologii avertizează că rafalele vor ajunge la 120 km/h în zonele montane, în timp ce în mai multe regiuni ale țării sunt așteptate ploi, cu cantități de apă de până la 50 de litri pe metrul pătrat. La altitudini de peste 1.700 de metri vor predomina ninsorile și se va depune un nou strat de zăpadă.

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