Vremea rea revine în România! ANM a emis două coduri galbene de vânt puternic. Urmează ploi și ninsori - HARTA

Un nou episod de vreme rea lovește România. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni, 16 noiembrie, două atenționări Cod galben de vânt puternic și o informare meteorologică valabilă până miercuri seară. Meteorologii avertizează că rafalele vor ajunge la 120 km/h în zonele montane, în timp ce în mai multe regiuni ale țării sunt așteptate ploi, cu cantități de apă de până la 50 de litri pe metrul pătrat. La altitudini de peste 1.700 de metri vor predomina ninsorile și se va depune un nou strat de zăpadă.
ANM anunță trei zile de vreme rea în România. Vânt puternic, ploi și ninsori până miercuri
Meteorologii au emis o informare de vreme rea, valabilă de luni, 16 noiembrie, ora 10:00, până miercuri, 18 noiembrie, ora 20:00. În acest interval, vântul va avea intensificări în mai multe regiuni, vor fi ploi moderate cantitativ, iar la altitudini mari sunt așteptate ninsori și depunerea unui strat de zăpadă.
Luni, vântul va sufla mai puternic în sudul Banatului, local în Moldova și Dobrogea, precum și în zonele montane. Marți și miercuri, intensificările vântului vor fi resimțite mai ales în vestul și sud-estul țării, dar și la munte. Rafalele vor atinge, în general, viteze de 40-50 km/h, iar la altitudini mari vor ajunge la 70-90 km/h.
Cod galben de vânt puternic în Caraș-Severin. Rafalele vor ajunge la 90 km/h
Prima atenționare Cod galben emisă de ANM este valabilă luni, 16 noiembrie, între orele 10:00 și 20:00, și vizează județul Caraș-Severin.
Meteorologii avertizează că vântul va avea intensificări locale și temporare, cu viteze la rafală de 50-70 km/h. În zona montană a județului, rafalele vor fi mai puternice și vor ajunge la 70-90 km/h.
Cod galben la munte, cu rafale de până la 120 km/h. Când intră în vigoare avertizarea
O nouă atenționare Cod galben de vânt puternic va intra în vigoare marți, 17 noiembrie, la ora 06:00, și va fi valabilă până miercuri, 18 noiembrie, la ora 10:00. Avertizarea vizează întreaga zonă montană, unde meteorologii anunță intensificări semnificative ale vântului.
Pe parcursul celor 28 de ore în care va fi în vigoare atenționarea, vântul va sufla cu viteze de 70-90 km/h. La altitudini mari, rafalele vor fi și mai puternice, ajungând la 90-120 km/h.
Ploi în mai multe regiuni ale țării și ninsori la munte. Unde se va depune zăpadă
În intervalul 16-18 noiembrie, meteorologii anunță ploi moderate cantitativ în sud-vestul, vestul și nord-vestul României, precum și în zonele montane. Local, cantitățile de apă acumulate vor fi, în general, cuprinse între 20 și 50 de litri pe metrul pătrat.
La munte, precipitațiile vor fi și sub formă de ninsoare. Luni și pe parcursul zilei de marți, în Carpații Meridionali și în nordul Carpaților Orientali, la altitudini de peste 1.700 de metri vor predomina ninsorile. În aceste zone se va depune un strat de zăpadă de aproximativ cinci centimetri.
Administrația Națională de Meteorologie precizează că avertizările vor fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice.