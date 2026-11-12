Avertizări nowcasting ANM în trei județe: ceață și vânt de până la 120 km/h

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi seară, 12 noiembrie, avertizări nowcasting pentru trei județe. Meteorologii au anunțat ceață în localități din Botoșani și Suceava, dar și intensificări puternice ale vântului în zona montană din județul Cluj.
Avertizările sunt valabile până la ora 22:00, potrivit informațiilor publicate pe site-ul ANM.
Ceață în mai multe localități din Botoșani și Suceava
Prima atenționare Cod galben a fost emisă la ora 17:08. Aceasta vizează mai multe localități din județele Botoșani și Suceava, unde ceața determină scăderea vizibilității sub 200 de metri.
În județul Botoșani sunt vizate localitățile Hudești, Coțușca, Suharău, Havârna, Rădăuți-Prut, Avrămeni, Manoleasa, Păltiniș, Mileanca, Darabani, Drăgușeni, Viișoara, Ripiceni, Concești, Mitoc și Adășeni.
În județul Suceava, avertizarea se aplică în Vatra Dornei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Dorna-Arini, Panaci, Poiana Stampei și Coșna.
Șoferii care circulă prin aceste zone sunt sfătuiți să reducă viteza, să folosească luminile corespunzătoare condițiilor de drum și să păstreze o distanță mai mare față de celelalte vehicule.
Rafale de până la 120 km/h în zona montană din Cluj
O a doua atenționare Cod galben a fost emisă de ANM la ora 15:42 și este valabilă până joi, la ora 22:00. Aceasta vizează județul Cluj, în zona montană situată la altitudini de peste 1.800 de metri.
Meteorologii avertizează că vântul va avea intensificări, iar rafalele pot ajunge la viteze de 90–120 km/h. Condițiile meteo pot deveni periculoase în zonele înalte, în special pentru persoanele aflate pe trasee montane.