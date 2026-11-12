Avertizări nowcasting ANM în trei județe: ceață și vânt de până la 120 km/h

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 12 nov. 2026, 19:10

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi seară, 12 noiembrie, avertizări nowcasting pentru trei județe. Meteorologii au anunțat ceață în localități din Botoșani și Suceava, dar și intensificări puternice ale vântului în zona montană din județul Cluj.

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