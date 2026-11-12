Cod portocaliu de ploi torențiale în România! Vin ninsorile și frigul, iar temperaturile scad brusc. Zonele vizate de ANM - HARTA

Vremea se schimbă radical în România! Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, 12 noiembrie, o avertizare Cod portocaliu de ploi torențiale în Munții Apuseni, unde cantitățile de apă pot ajunge izolat la 90 de litri pe metru pătrat. Alte regiuni ale țării intră sub Cod galben de ploi abundente, iar la munte sunt așteptate ninsori și rafale de vânt de peste 90 km/h. Sâmbătă, temperaturile vor scădea accentuat în întreaga țară.
Meteorologii au actualizat avertizările de vreme severă și au emis un Cod portocaliu de ploi torențiale pentru zona Munților Apuseni, valabil de joi, 12 noiembrie, de la ora 10:00, până vineri, 13 noiembrie, la aceeași oră. În această perioadă sunt așteptate precipitații abundente, iar cantitățile de apă vor ajunge, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, la 50-80 de litri pe metru pătrat. Izolat, acestea pot ajunge în jurul valorii de 90 de litri pe metru pătrat.
Cod galben de ploi abundente în mai multe regiuni ale țării
Tot până vineri, la ora 10:00, este valabilă o avertizare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, care vizează Maramureșul, Crișana, nordul, estul și sud-vestul Transilvaniei, precum și Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și local Carpații Orientali. Ploile vor avea mai ales caracter de aversă, iar cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 25-50 de litri pe metru pătrat, în intervale scurte de timp sau prin acumulare.
De asemenea, ANM a emis o informare meteorologică valabilă până sâmbătă, 14 noiembrie, la ora 20:00. În acest interval, temporar va ploua în vestul, nord-vestul și local în centrul țării. Vineri, ploile vor avea mai ales caracter de aversă și vor fi însoțite pe alocuri de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Local, cantitățile de apă vor ajunge la 30-60 de litri pe metru pătrat, iar în Carpații Occidentali vor depăși izolat 80 de litri pe metru pătrat.
Vin ninsorile la munte. Vântul va sufla cu rafale de peste 90 km/h
Vremea se va schimba semnificativ și în zonele montane. În noaptea de vineri spre sâmbătă, 13 spre 14 noiembrie, la altitudini de peste 1.500 de metri, în special în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, precipitațiile se vor transforma în ninsoare. Meteorologii anunță că se va depune un strat de zăpadă, care va avea, în general, între 5 și 10 centimetri.
Vântul se va intensifica începând din noaptea de joi spre vineri, mai întâi în zonele montane și în regiunile vestice, iar ulterior în întreaga țară. Potrivit ANM, rafalele vor atinge, în general, viteze de 50-65 km/h, în timp ce la munte acestea vor depăși 90 km/h.
Temperaturile scad brusc în România. Cât de frig va fi sâmbătă
După ploile abundente și intensificările vântului, România va fi traversată și de un episod de răcire accentuată a vremii. Meteorologii anunță că sâmbătă, 14 noiembrie, temperaturile vor scădea semnificativ, iar valorile maxime se vor situa, în general, între 5 și 10 grade Celsius. Informarea meteorologică privind ploile, vântul puternic, ninsorile la munte și răcirea accentuată a vremii rămâne valabilă până sâmbătă, la ora 20:00.