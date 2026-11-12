Cod portocaliu de ploi torențiale în România! Vin ninsorile și frigul, iar temperaturile scad brusc. Zonele vizate de ANM - HARTA

Publicat 12 nov. 2026, 10:08 Actualizat 12 nov. 2026, 10:27

Vremea se schimbă radical în România! Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, 12 noiembrie, o avertizare Cod portocaliu de ploi torențiale în Munții Apuseni, unde cantitățile de apă pot ajunge izolat la 90 de litri pe metru pătrat. Alte regiuni ale țării intră sub Cod galben de ploi abundente, iar la munte sunt așteptate ninsori și rafale de vânt de peste 90 km/h. Sâmbătă, temperaturile vor scădea accentuat în întreaga țară.

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