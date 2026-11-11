Vremea se schimbă în România. Cod galben de ploi și vânt în mai multe județe: HARTA cu zonele vizate

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 11 nov. 2026, 10:44

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat, miercuri, 11 noiembrie, ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului în vestul, nord-vestul și local în centrul țării, până vineri seară. Meteorologii au emis și un Cod galben de ploi pentru mai multe județe, valabil până joi seară. În București, vremea se va încălzi însă treptat, iar vineri temperaturile maxime vor ajunge la 25 de grade Celsius.

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