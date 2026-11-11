Vremea se schimbă în România. Cod galben de ploi și vânt în mai multe județe: HARTA cu zonele vizate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat, miercuri, 11 noiembrie, ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului în vestul, nord-vestul și local în centrul țării, până vineri seară. Meteorologii au emis și un Cod galben de ploi pentru mai multe județe, valabil până joi seară. În București, vremea se va încălzi însă treptat, iar vineri temperaturile maxime vor ajunge la 25 de grade Celsius.
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, 11 noiembrie, o informare privind ploi moderate cantitativ şi intensificări ale vântului valabilă de miercuri, de la ora 22, până vineri, la aceeaşi oră. În acest interval, vor fi precipitații în vestul, nord-vestul și local în centrul țării. Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 30-60 de litri pe metru pătrat.
Vântul va avea intensificări temporare în noaptea de joi spre vineri, la munte și în regiunile vestice, iar vineri în vestul, nordul, centrul și estul țării. Viteza vântului va fi, în general, de 40-60 km/h. La altitudini mari, rafalele vor depăși 70-90 km/h.
În paralel, ANM a emis un Cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabil de miercuri, ora 22:00, până joi, la ora 22:00. Avertizarea vizează județele Arad, Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara, precum și parțial județele Gorj, Alba, Cluj și Bihor.
Vremea în București: când ajung temperaturile la 25 de grade
În Capitală, miercuri, 11 noiembrie, cerul va avea înnorări și vor fi posibile ploi trecătoare, cu o cantitate estimată de aproximativ 1 l/mp, anunță ANM, în prognoza specială pentru municipiul București. Meteorologii avertizează și asupra unei probabilități ridicate de ceață. Vântul va sufla slab, iar temperatura minimă va fi cuprinsă între 5 și 6 grade.
Joi, 12 noiembrie, vremea se va încălzi. Cerul va avea înnorări temporare, însă probabilitatea de ploaie va fi redusă. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 19 grade, în timp ce minima va fi cuprinsă între 7 și 10 grade. În prima parte a zilei, va fi ceață.
Vineri, 13 noiembrie, temperaturile vor crește semnificativ, iar vremea va deveni mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă.
Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 25 de grade Celsius. Cerul va avea înnorări, iar spre sfârșitul intervalului sunt posibile ploi slabe, cu cantități de apă în jurul valorii de 1 l/mp. Vântul va sufla în general moderat, cu viteze de 35-40 km/h.