De la 21 de grade la frig și temperaturi sub zero grade! Cum se schimbă vremea în România în următoarele două săptămâni
Vreme toamnă/ Profimedia
România va trece printr-o perioadă cu oscilații importante de temperatură în următoarele două săptămâni, potrivit prognozei publicate luni, 9 noiembrie, de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru intervalul 9-22 noiembrie. Astfel, după câteva zile cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă, când maximele vor ajunge chiar și la 20-21 de grade în unele regiuni, vremea se va răci semnificativ începând din 14 noiembrie.
Prognoza prognozei ANM pe regiuni, remise luni, 9 noiembrie, de ANM, scăderea temperaturilor va fi resimțită în cea mai mare parte a țării. În mai multe regiuni, maximele vor coborî la 6-10 grade, iar temperaturile minime se vor apropia de 0 grade sau vor coborî sub pragul înghețului. Ulterior, meteorologii estimează o nouă încălzire ușoară, urmată de alte fluctuații termice spre finalul intervalului.
Cele mai ridicate temperaturi sunt prognozate în Dobrogea, unde media maximelor va ajunge la 21 de grade pe 13 noiembrie. În Muntenia și Banat sunt așteptate valori de aproximativ 20 de grade, în timp ce în Crișana și Moldova se vor înregistra 18-19 grade, anunță ANM.
Prognoza meteo în Banat și Crișana
În Banat, temperaturile maxime vor porni de la 9-12 grade în primele două zile ale intervalului și vor crește treptat, ajungând la aproximativ 20 de grade în zilele de 12 și 13 noiembrie. Ulterior, vremea se va răci accentuat, iar maximele vor coborî la 8-10 grade în perioada 14-16 noiembrie. În a doua parte a intervalului sunt posibile noi creșteri, spre 14 grade, urmate de o ușoară scădere. Și temperaturile nocturne vor avea variații importante. Dacă în noaptea de 10 noiembrie media minimelor va fi de aproximativ 2 grade, în nopțile de 12-14 noiembrie aceasta va urca la 8-10 grade. Ulterior, minimele vor coborî spre 2 grade, urmând să oscileze între 4 și 6 grade în perioada 16-22 noiembrie.
În Crișana, maximele vor crește de la aproximativ 8 grade pe 9 noiembrie până la 18-19 grade în zilele de 12 și 13 noiembrie. Răcirea va aduce apoi valori medii de aproximativ 9 grade, iar din 16 noiembrie temperaturile ar putea urca din nou la 13-14 grade. Minimele vor crește de la 2-3 grade în noaptea de 10 noiembrie până la 8-10 grade în nopțile de 12-14 noiembrie, după care vor coborî spre 1-2 grade. În ultima parte a intervalului, acestea vor oscila între 4 și 6 grade.
În ambele regiuni sunt așteptate ploi temporare în cea mai mare parte a intervalului. Precipitațiile ar putea fi local moderate cantitativ, în jurul datelor de 11 și 14 noiembrie, când se pot acumula peste 10-15 l/mp.
Cum va fi vremea în Transilvania și Maramureș?
În Transilvania, temperaturile vor rămâne apropiate de cele normale până pe 11 noiembrie, cu maxime medii de 9-11 grade. Apoi, vremea se va încălzi considerabil, iar în zilele de 12 și 13 noiembrie se vor înregistra 15-18 grade. Schimbarea va veni în perioada 14-16 noiembrie, când maximele vor coborî la 6-8 grade. Ulterior, temperaturile ar putea crește din nou la 11-12 grade, înaintea unei noi scăderi ușoare spre finalul intervalului.
Și nopțile vor deveni mai calde înainte de răcirea accentuată. Minimele vor urca de la -2...0 grade în noaptea de 10 noiembrie până la 6-8 grade în nopțile de 13 și 14 noiembrie. După acest episod, valorile nocturne vor coborî în jurul pragului de îngheț, urmând să oscileze între 2 și 4 grade în perioada 18-22 noiembrie.
În Maramureș, maximele vor fi în jurul a 10 grade până pe 11 noiembrie, după care vor crește până la 16-17 grade pe 13 noiembrie. Răcirea va aduce temperaturi de 8-9 grade în perioada 14-16 noiembrie. Din 16 noiembrie este posibilă o nouă încălzire, cu maxime de aproximativ 12 grade, urmată de o scădere ușoară. Minimele vor crește de la aproximativ -1 grad în noaptea de 10 noiembrie până la 8 grade în nopțile de 13 și 14 noiembrie. Ulterior, vor coborî spre 0 grade, apoi vor urca treptat la 3-5 grade în perioada 17-22 noiembrie.
În ambele regiuni sunt prognozate precipitații temporare. În Maramureș, ploile ar putea fi local mai însemnate cantitativ în jurul datei de 14 noiembrie. În Transilvania, ploile vor fi în general slabe și vor apărea mai ales în intervalele 11-15 și 19-22 noiembrie.
Vremea în Moldova: de la 18 la numai 6-7 grade
Moldova va avea parte de una dintre cele mai evidente schimbări de temperatură din această perioadă. Dacă pe 9 noiembrie media maximelor va fi de aproximativ 7 grade, pe 13 noiembrie aceasta va ajunge la 18 grade, valori mult peste cele obișnuite pentru mijlocul lunii noiembrie.
Ulterior, vremea se va răci puternic, iar în perioada 14-16 noiembrie maximele medii vor coborî la numai 6-7 grade. Din a doua parte a intervalului sunt posibile temperaturi de 11-12 grade, urmate de o nouă scădere ușoară. Minimele vor crește de la aproximativ -2 grade în noaptea de 10 noiembrie până la 7-8 grade în nopțile de 13 și 14 noiembrie. După răcire, acestea vor ajunge în jurul valorii de 0 grade, apoi vor oscila între 3 și 5 grade în perioada 18-22 noiembrie.
Ploile vor fi slabe și trecătoare, fiind așteptate mai ales în intervalele 11-15 și 19-22 noiembrie. În rest, probabilitatea de precipitații va fi redusă.
13 noiembrie aduce temperaturi de primăvară, în Dobrogea
Dobrogea va înregistra cele mai ridicate temperaturi din țară în episodul de încălzire de la mijlocul lunii. Maximele medii vor crește de la 12 grade pe 9 noiembrie până la aproximativ 21 de grade pe 13 noiembrie. După această zi, vremea se va răci semnificativ, iar temperaturile maxime vor coborî la 9-10 grade în zilele de 15 și 16 noiembrie. Din 17 noiembrie este posibilă o nouă încălzire, cu valori de 14-15 grade, urmată de o scădere ușoară spre finalul perioadei.
Temperaturile minime vor urca de la 5 grade în noaptea de 10 noiembrie până la 10-12 grade în nopțile de 12 și 13 noiembrie. Ulterior, acestea vor coborî la 3-5 grade, apoi vor crește din nou spre 7-8 grade în perioada 17-22 noiembrie. Ploi slabe, pe arii restrânse, sunt posibile pe 11 și 12 noiembrie, în jurul datei de 15 noiembrie și după 18 noiembrie.
Ce temperaturi vom avea în Muntenia și Oltenia?
În Muntenia, temperaturile maxime vor crește de la 9-12 grade în primele două zile până la aproximativ 20 de grade pe 13 noiembrie. Episodul de vreme neobișnuit de caldă va fi însă de scurtă durată. În zilele de 15 și 16 noiembrie, maximele medii vor coborî la 8-9 grade.
Ulterior, temperaturile ar putea crește din nou până la aproximativ 14 grade, înaintea unei noi scăderi ușoare spre finalul intervalului. Minimele vor urca de la aproximativ 2 grade în noaptea de 10 noiembrie la 6-8 grade în nopțile de 13 și 14 noiembrie. După răcire, acestea vor coborî la 2-3 grade, urmând să crească din nou la 4-6 grade în perioada 18-22 noiembrie.
În Oltenia, începutul intervalului va aduce temperaturi mai scăzute decât cele normale, cu maxime medii de 7-10 grade. Încălzirea va deveni evidentă în zilele următoare, iar pe 13 noiembrie temperaturile vor ajunge la aproximativ 18 grade. Răcirea va fi resimțită mai ales pe 15 și 16 noiembrie, când maximele medii vor coborî la aproximativ 8 grade. În a doua parte a intervalului sunt posibile noi creșteri, spre 13-14 grade, urmate de o scădere ușoară. Minimele vor crește de la aproximativ 2 grade în noaptea de 10 noiembrie la 6-8 grade în nopțile de 13 și 14 noiembrie. Ulterior, vor coborî spre 2 grade, apoi vor urca ușor la 4-5 grade în perioada 16-22 noiembrie.
În Oltenia, ploile slabe vor apărea temporar în cea mai mare parte a intervalului, cu o extindere mai mare în zilele de 14 și 15 noiembrie și în perioada 19-22 noiembrie. În Muntenia, precipitațiile vor fi mai degrabă izolate, fiind posibile în jurul datei de 15 noiembrie și după 19 noiembrie.
La munte, temperaturile vor coborî sub pragul înghețului. Unde și când va ninge?
La munte, vremea va fi rece în primele două zile, cu temperaturi maxime medii de 2-4 grade. Ulterior, se va încălzi, iar pe 12 și 13 noiembrie maximele vor ajunge la 10-11 grade, peste valorile normale pentru această perioadă.
Răcirea va deveni accentuată în zilele de 15 și 16 noiembrie, când temperaturile maxime medii vor coborî la numai 1-3 grade. În a doua parte a intervalului, acestea ar putea urca din nou la 5-6 grade, înaintea unei noi scăderi ușoare. Nopțile vor aduce temperaturi negative. Minimele vor crește de la -3...-2 grade în noaptea de 10 noiembrie până la 5-6 grade în nopțile de 13 și 14 noiembrie. După răcire, valorile nocturne vor coborî până la aproximativ -4 grade, urmând să crească spre 0-2 grade în perioada 18-22 noiembrie.
Meteorologii anunță și precipitații temporare, în general slabe cantitativ, pe parcursul celor două săptămâni. La altitudini de peste 1.500 de metri sunt prognozate episoade de lapoviță și ninsoare în intervalele 9-10 și 14-15 noiembrie.
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