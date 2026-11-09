De la 21 de grade la frig și temperaturi sub zero grade! Cum se schimbă vremea în România în următoarele două săptămâni

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 9 nov. 2026, 14:48

România va trece printr-o perioadă cu oscilații importante de temperatură în următoarele două săptămâni, potrivit prognozei publicate luni, 9 noiembrie, de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru intervalul 9-22 noiembrie. Astfel, după câteva zile cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă, când maximele vor ajunge chiar și la 20-21 de grade în unele regiuni, vremea se va răci semnificativ începând din 14 noiembrie.

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