România trece de la ger la temperaturi de primăvară. Elena Mateescu anunță când ajung maximele la 20 de grade Celsius

România trece de la ger la temperaturi de primăvară. După minime de până la minus 10 grade Celsius, șefa Administrației Naționale de Meteorologie - ANM, Elena Mateescu, anunță în exclusivitate la Realitatea Plus o încălzire accentuată a vremii, cu maxime care pot atinge 20 de grade în următoarele zile.
După nopți cu temperaturi care au coborât până la minus 10 grade Celsius și un debut de noiembrie cu vreme de iarnă, România se pregătește pentru o schimbare spectaculoasă. Meteorologii anunță o încălzire rapidă a vremii, iar în unele regiuni ale țării temperaturile vor urca până la 20 de grade Celsius în doar câteva zile.
În exclusivitate pentru Realitatea Plus, directorul general al ANM, Elena Mateescu, a explicat că episodul de frig nu s-a încheiat complet și va continua în următoarele zile, cu nopți foarte reci și temperaturi negative în multe zone ale țării.
Când începe încălzirea vremii
Potrivit prognozelor ANM, încă de la începutul săptămânii viitoare valorile termice vor începe să crească treptat. Marți, vremea va reveni la normalul perioadei, iar miercuri și joi temperaturile vor urca semnificativ peste mediile climatologice specifice lunii noiembrie.
Pentru data de 11 noiembrie, meteorologii estimează maxime între 7 și 16 grade Celsius, în timp ce în București vor fi până la 15-16 grade.
Încălzirea va continua și în intervalul 12-13 noiembrie, când valorile termice vor depăși normalul perioadei în toate regiunile țării.
Cea mai mare surpriză vine însă spre sfârșitul săptămânii. Conform ANM, temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 12 și 20 de grade Celsius, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în vestul și sudul țării.