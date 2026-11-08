România trece de la ger la temperaturi de primăvară. Elena Mateescu anunță când ajung maximele la 20 de grade Celsius

Publicat 8 nov. 2026, 13:34 Actualizat 8 nov. 2026, 13:38 Sursă Realitatea.net realitatea plus

România trece de la ger la temperaturi de primăvară. După minime de până la minus 10 grade Celsius, șefa Administrației Naționale de Meteorologie - ANM, Elena Mateescu, anunță în exclusivitate la Realitatea Plus o încălzire accentuată a vremii, cu maxime care pot atinge 20 de grade în următoarele zile.

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