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ExclusivVremea· 1 min citire
Florinela Georgescu (ANM) anunță vreme de iarnă: temperaturile coboară până la minus 10 grade. Minime nocturne negative și în București
Peisaj de iarnă în bucurești (foto: Emanuel Focșan)
Publicat7 nov. 2026, 11:21
Actualizat7 nov. 2026, 11:22
România intră într-un episod autentic de vreme de iarnă. Temperaturile vor coborî sub pragul înghețului în toate regiunile țării în următoarele trei nopți, iar în zonele depresionare din estul Transilvaniei se vor înregistra chiar și valori de până la minus 10 grade. Directorul de prognoză al ANM, Florinela Georgescu, a explicat, în exclusivitate la Realitatea Plus, că răcirea s-a instalat deja, iar începutul săptămânii viitoare va aduce din nou ploi și ninsori la munte.
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