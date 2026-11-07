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Florinela Georgescu (ANM) anunță vreme de iarnă: temperaturile coboară până la minus 10 grade. Minime nocturne negative și în București

Peisaj de iarnă în bucurești (foto: Emanuel Focșan)

Peisaj de iarnă în bucurești (foto: Emanuel Focșan)

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat7 nov. 2026, 11:21
Actualizat7 nov. 2026, 11:22

România intră într-un episod autentic de vreme de iarnă. Temperaturile vor coborî sub pragul înghețului în toate regiunile țării în următoarele trei nopți, iar în zonele depresionare din estul Transilvaniei se vor înregistra chiar și valori de până la minus 10 grade. Directorul de prognoză al ANM, Florinela Georgescu, a explicat, în exclusivitate la Realitatea Plus, că răcirea s-a instalat deja, iar începutul săptămânii viitoare va aduce din nou ploi și ninsori la munte.

Potrivit directorului de prognoză al Administrației Naționale de Meteorologie, primele temperaturi negative s-au înregistrat deja în numeroase zone ale țării.

Deja noaptea trecută s-au înregistrat temperaturi sub 0 grade în multe zone ale țării. Toată partea de vest, de nord și de centru a teritoriului a avut temperaturi care au coborât până la minus 8 grade în depresiunile din estul Transilvaniei.

La București, în nordul orașului, s-au înregistrat minus 2 grade în această dimineață.

a declarat Florinela Georgescu, director ANM.

Meteorologii avertizează că răcirea se va accentua în următoarele zile.

Așteptăm ca următoarele trei nopți să aducă temperaturi sub 0 grade în toate regiunile țării, deci minime care se vor situa între minus 10 și minus 2 grade. Sigur, acele minus 10 grade, poate chiar puțin sub această valoare, se vor înregistra în zonele depresionare din estul Transilvaniei.

Toate acestea se întâmplă în condițiile unui cer degajat pe parcursul nopților, ceea ce, împreună cu prezența unei mase de aer foarte rece, creează condiții foarte favorabile pentru înregistrarea unor temperaturi negative.

a mai afirmat șefa ANM.

Nici în timpul zilei temperaturile nu vor fi ridicate. Maximele vor porni de la doar 3-4 grade în nordul Moldovei și vor ajunge la 11-12 grade în sud-vestul țării. Pe de altă parte, vreme va fi, în general, frumoasă în acest weekend, lipsită de precipitații.

Schimbarea vremii este așteptată de la începutul săptămânii viitoare. Potrivit ANM, ploile vor reapărea mai întâi în vestul țării, apoi se vor extinde în jumătatea nordică.

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