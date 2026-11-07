Imagini dramatice din Rusia: vântul a smuls acoperișul unei școli. Incidentul s-a produs în timpul orelor - VIDEO

Publicat 7 nov. 2026, 09:05 Sursă Realitatea.Net, ren tv, nexta

Momente de panică într-o școală din Rusia, după ce rafalele puternice de vânt au smuls acoperișul clădirii și l-au aruncat în aer în doar câteva secunde. Incidentul s-a petrecut în timpul cursurilor, iar imaginile surprinse la fața locului au devenit virale pe rețelele sociale.

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