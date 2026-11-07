Imagini dramatice din Rusia: vântul a smuls acoperișul unei școli. Incidentul s-a produs în timpul orelor - VIDEO

Momente de panică într-o școală din Rusia, după ce rafalele puternice de vânt au smuls acoperișul clădirii și l-au aruncat în aer în doar câteva secunde. Incidentul s-a petrecut în timpul cursurilor, iar imaginile surprinse la fața locului au devenit virale pe rețelele sociale.
Potrivit presei ruse, incidentul a avut loc pe 6 noiembrie în localitatea Pîșma, din regiunea Sverdlovsk. Aproximativ 1.000 de metri pătrați din acoperișul școlii au fost smulși de vântul extrem de puternic, anunță REN TV.
Evenimentul s-a produs pe fondul unui episod meteorologic sever care a lovit regiunea Uralilor. Presa internațională relatează că furtuna a adus ninsori abundente, vânt puternic și chiar fenomene rare de tip „thundersnow” (furtună cu descărcări electrice în timpul ninsorii), provocând pene de curent și pagube în mai multe localități din regiunea Sverdlovsk.
Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Autoritățile locale au precizat că elevii se aflau în sălile de clasă în momentul producerii incidentului, iar în curtea școlii nu se afla nicio persoană atunci când bucăți din acoperiș s-au prăbușit.
Clădirea afectată a fost construită în anul 1974, iar procuratura regională a deschis o verificare pentru a stabili circumstanțele producerii incidentului și starea tehnică a imobilului.