Noapte de iarnă în România. Temperaturile au coborât până la minus 10,5 grade Celsius

Publicat 8 nov. 2026, 10:05 Actualizat 8 nov. 2026, 10:09 Sursă Realitatea.Net, ANM

Iarna și-a intrat în drepturi în România. Temperaturile au coborât în noaptea de sâmbătă spre duminică până la minus 10,5 grade Celsius, iar aproape toate regiunile țării au înregistrat valori negative. Datele publicate de ANM arată că cele mai scăzute temperaturi s-au înregistrat în depresiunile din estul Transilvaniei și în zonele montane.

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