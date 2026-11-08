Noapte de iarnă în România. Temperaturile au coborât până la minus 10,5 grade Celsius

Iarna și-a intrat în drepturi în România. Temperaturile au coborât în noaptea de sâmbătă spre duminică până la minus 10,5 grade Celsius, iar aproape toate regiunile țării au înregistrat valori negative. Datele publicate de ANM arată că cele mai scăzute temperaturi s-au înregistrat în depresiunile din estul Transilvaniei și în zonele montane.
Potrivit hărții realizate de Administrația Națională de Meteorologie pentru intervalul 7 noiembrie, ora 18:00 - 8 noiembrie, ora 06:00, cea mai scăzută temperatură a fost consemnată la Miercurea Ciuc, unde termometrele au coborât până la -10,5°C.
Nopți de iarnă în toate regiunile
Valori foarte apropiate au fost înregistrate și la Întorsura Buzăului (-9,9°C), Toplița (-9,9°C) și Poiana Stampei (-9,6°C). În zona montană și submontană, frigul s-a făcut simțit puternic, cu -8,6°C la Călimani, -8,6°C la Vârful Omu și -8,5°C la Joseni.
Harta meteorologilor arată că temperaturile nocturne au fost negative în aproape toată România. La Brașov s-au înregistrat -6,1°C, la Sibiu -4,4°C, la Cluj-Napoca -4,9°C, la Iași -3,4°C, la Bacău -6,1°C, iar la București valorile au coborât în jurul pragului de -1°C și -2°C, în funcție de zonă.
Chiar și în sudul și estul țării, unde vremea este de regulă mai blândă la început de noiembrie, minimele au fost predominant negative. La Constanța s-a înregistrat aproximativ 1,6°C, una dintre cele mai ridicate temperaturi din țară în cursul nopții.
Cele mai ridicate temperaturi minime s-au înregistrat în vest și sud-vest, unde influența maselor de aer mai blând a limitat răcirea nocturnă. La Șiria (Arad) s-au măsurat 4,1°C, la Moldova Veche aproximativ 2°C, iar la Drobeta-Turnu Severin și în zona Târgu Jiu minimele au rămas în jurul valorii de 1,4-1,7°C.
Risc de brumă și îngheț
Valorile înregistrate confirmă avertismentele meteorologilor privind un episod timpuriu de vreme de iarnă. Temperaturile sub pragul înghețului favorizează apariția brumei și a poleiului pe timpul nopții și al dimineții, în special în depresiuni, pe poduri și pe drumurile din zonele montane.
Meteorologii estimează că vremea va rămâne rece și în următoarele nopți, cu temperaturi negative în majoritatea regiunilor și valori specifice sfârșitului de toamnă și începutului de iarnă.