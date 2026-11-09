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Cât de frig va fi de sărbători. Șefa ANM: „De sărbători am putea avea strat de zăpadă!”

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Georgiana Balaban
Scris deGeorgiana Balaban
Publicat9 nov. 2026, 19:18
Actualizat9 nov. 2026, 19:20
SursăRealitatea PLUS

Anunț de ultimă oră de la ANM. Meteorologii au prognoza pentru această iarnă. Florinela Georgescu anunță cât de frig va fi in lunile următoare, dar și când vom avea primele ninsori.

Meteorologii au actualizat prognoza. Ce ne așteaptă la iarnă?

Românii ar putea avea parte de sărbători de iarnă cu zăpadă inclusiv în zonele de câmpie. Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au prezentat estimările pentru lunile decembrie, ianuarie și februarie, iar veștile sunt interesante în ceea ce privește precipitațiile. Deși temperaturile ar putea depăși mediile climatologice specifice perioadei, există șanse ca în anumite regiuni să se înregistreze episoade cu ninsori.

Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul ANM, a explicat la ce ne putem aștepta în următoarele luni și a vorbit despre posibilitatea ca zăpada să se depună inclusiv în zonele joase ale țării, în perioada sărbătorilor de iarnă.

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Prima lună calendaristică de iarnă ar putea veni cu temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă, potrivit estimărilor meteorologice.

Luna Decembrie este prima lună a iernii și prima lună care poate, statistic vorbind, să aducă în nopțile cele mai reci temperaturi care să coboare sub minus 20 de grade.

Estimările arată în continuare un regim al temperaturilor posibil mai ridicat decât media. Din punctul de vedere al precipitațiilor, din nou o abatere pozitivă, deci din nou posibil să avem cantități peste normalul perioadei în partea de vest a teritoriului.

Luna Ianuarie pare și ea a fi un pic mai caldă decât normalul, dar, repet, este cea mai rece lună din calendar.

Din punctul de vedere al precipitațiilor, de asemenea, un semnal al unor posibile episoade cu precipitații excedentare.

Din nou o abatere pozitivă de 5 până la 25 de litri pe metru pătrat pentru partea de vest, nord și centru a țării noastre.

Luna Februarie, de asemenea, se alătură lunii Ianuarie în privința regimului temperaturilor, cele mai reci două luni din an, în mod firesc, chiar dacă temperaturile maxime cresc ușor în medie față de Ianuarie.

Februarie este o lună care, de asemenea, are recordurile pentru nopțile cele mai reci sub minus 30 de grade. Semnalul este în continuare al unei luni mai calde decât normalul, cu 1-2 grade.

Aș merge pe o estimare pentru perioada sărbătorilor rezervată din punct de vedere al temperaturilor, dar cu mai multă încredere că este posibil să avem stradă zăpadă nu numai în zona montană, ci și în zonele joase.

a declarat Florinela Georgescu, exclusiv la Realitatea PLUS.

Așadar, românii ar putea avea parte de peisaje de iarnă inclusiv în zonele joase ale țării, însă evoluția vremii va trebui urmărită în continuare. Estimările sezoniere oferă tendințe generale pentru temperaturi și precipitații, nu prognoze exacte pentru zilele de Crăciun și Revelion.

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