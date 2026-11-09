Cât de frig va fi de sărbători. Șefa ANM: „De sărbători am putea avea strat de zăpadă!”

Publicat 9 nov. 2026, 19:18 Actualizat 9 nov. 2026, 19:20 Sursă Realitatea PLUS

Anunț de ultimă oră de la ANM. Meteorologii au prognoza pentru această iarnă. Florinela Georgescu anunță cât de frig va fi in lunile următoare, dar și când vom avea primele ninsori.

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