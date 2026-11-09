Cât de frig va fi de sărbători. Șefa ANM: „De sărbători am putea avea strat de zăpadă!”

„Luna Decembrie este prima lună a iernii și prima lună care poate, statistic vorbind, să aducă în nopțile cele mai reci temperaturi care să coboare sub minus 20 de grade.
Estimările arată în continuare un regim al temperaturilor posibil mai ridicat decât media. Din punctul de vedere al precipitațiilor, din nou o abatere pozitivă, deci din nou posibil să avem cantități peste normalul perioadei în partea de vest a teritoriului.
Luna Ianuarie pare și ea a fi un pic mai caldă decât normalul, dar, repet, este cea mai rece lună din calendar.
Din punctul de vedere al precipitațiilor, de asemenea, un semnal al unor posibile episoade cu precipitații excedentare.
Din nou o abatere pozitivă de 5 până la 25 de litri pe metru pătrat pentru partea de vest, nord și centru a țării noastre.
Luna Februarie, de asemenea, se alătură lunii Ianuarie în privința regimului temperaturilor, cele mai reci două luni din an, în mod firesc, chiar dacă temperaturile maxime cresc ușor în medie față de Ianuarie.
Februarie este o lună care, de asemenea, are recordurile pentru nopțile cele mai reci sub minus 30 de grade. Semnalul este în continuare al unei luni mai calde decât normalul, cu 1-2 grade.
Aș merge pe o estimare pentru perioada sărbătorilor rezervată din punct de vedere al temperaturilor, dar cu mai multă încredere că este posibil să avem stradă zăpadă nu numai în zona montană, ci și în zonele joase.”