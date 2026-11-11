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ExclusivVremea· 2 min citire
Fenomen meteo bizar: iarnă și vară într-o singură zi. Val de aer polar și temperaturi de primăvară
Vremea în România / Foto creată cu ajutorul AI
Publicat11 nov. 2026, 20:21
Actualizat11 nov. 2026, 20:22
SursăRealitatea PLUS
România se pregătește pentru o schimbare spectaculoasă a vremii, cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru luna noiembrie, urmate de o răcire accentuată. În timp ce furtuna Charles aduce precipitații abundente și intensificări ale vântului în mai multe regiuni, un val de aer tropical va împinge temperaturile până la 25-26 de grade Celsius în sudul țării. Ulterior, o masă de aer rece va determina scăderi bruște, iar în Capitală diferența dintre două zile consecutive ar putea ajunge la 15 grade.
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