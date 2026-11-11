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Fenomen meteo bizar: iarnă și vară într-o singură zi. Val de aer polar și temperaturi de primăvară

Vremea în România / Foto creată cu ajutorul AI

Vremea în România / Foto creată cu ajutorul AI

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Georgiana Balaban
Scris deGeorgiana Balaban
Publicat11 nov. 2026, 20:21
Actualizat11 nov. 2026, 20:22
SursăRealitatea PLUS

România se pregătește pentru o schimbare spectaculoasă a vremii, cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru luna noiembrie, urmate de o răcire accentuată. În timp ce furtuna Charles aduce precipitații abundente și intensificări ale vântului în mai multe regiuni, un val de aer tropical va împinge temperaturile până la 25-26 de grade Celsius în sudul țării. Ulterior, o masă de aer rece va determina scăderi bruște, iar în Capitală diferența dintre două zile consecutive ar putea ajunge la 15 grade.

Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a explicat, într-o intervenție în direct la Realitatea PLUS, că următoarele zile vor fi marcate de fenomene meteorologice intense, de la ploi importante cantitativ și rafale puternice de vânt până la temperaturi apropiate de cele specifice verii.

Ploi abundente și vânt puternic în mai multe regiuni

Potrivit șefei ANM, este în vigoare o informare meteorologică valabilă până vineri, la ora 22:00. În acest interval sunt prognozate precipitații moderate cantitativ, în special în vestul, nord-vestul și centrul țării.

Cantitățile de apă estimate pot ajunge la 30-60 de litri pe metru pătrat, începând din această seară, de la ora 22:00.

Aș vrea să menționez că vom avea o informare meteorologică până vineri seara, la ora 22:00, interval în care ploile vor fi moderate cantitativ, mai ales în partea de vest-nord-vest, dar și în centrul țării, acolo unde cantitățile de apă, începând din această seară, de la ora 22:00, vor fi cuprinse între 30 și 60 de litri pe metru pătrat.

Vorbim însă și despre vânt, pentru că rafalele vor putea depăși, în zonele mai joase, 40-60 de kilometri pe oră, iar la altitudini mai mari, 70-90 de kilometri pe oră.

Avem și un Cod galben, tot din această seară, de la ora 22:00, până mâine seară, la ora 22:00, pentru zone din partea de vest a țării, respectiv Banat, sudul Crișanei, dar și Carpații Occidentali și vestul Carpaților Meridionali. Sunt așteptate ploi, cu cantități de 25-50 de litri pe metru pătrat și, izolat, peste 60 de litri pe metru pătrat în zona montană.

Vorbim despre fenomene extreme. Deja știm efectele furtunii Charles, care a afectat Europa Centrală și, iată, și partea de sud a Europei. Ne aflăm la periferia acestui sistem destul de puternic, pentru că în Spania a adus cantități importante de precipitații.

Iată că și în partea de vest a țării noastre, în următoarele 24-48 de ore, posibil chiar 72 de ore, vom consemna cantități de 60 de litri pe metru pătrat, posibil chiar mai mari în zona montană înaltă, în condițiile în care, într-o lună noiembrie, în țara noastră ar trebui să înregistrăm, în mod obișnuit, o cantitate de 45-50 de litri pe metru pătrat.

În același timp, și intensificările de vânt sunt destul de puternice.

a declarat Elena Mateescu, director ANM, în direct la Realitatea PLUS.

Temperaturi de 25-26 de grade în România, în luna noiembrie

Un aspect neobișnuit al prognozei este creșterea puternică a temperaturilor. Sistemul atmosferic antrenează și o masă de aer tropical, care va determina valori mult peste cele normale pentru această perioadă.

Potrivit Elenei Mateescu, joi și vineri ar putea fi cele mai calde zile ale săptămânii și chiar ale lunii noiembrie.

În sudul țării, temperaturile ar putea ajunge la 25-26 de grade Celsius, valori care depășesc inclusiv pragul specific unei zile de vară. Nici Bucureștiul nu va face excepție: pentru vineri sunt prognozate aproximativ 25 de grade.

Răcire bruscă după ziua de vineri. În București, temperaturile scad cu până la 15 grade

După episodul de căldură neobișnuită, vremea se va schimba radical. O masă de aer rece va pătrunde în țară și va determina o scădere accentuată a temperaturilor.

Diferența va fi resimțită inclusiv în Capitală. Dacă vineri sunt așteptate aproximativ 25 de grade Celsius, sâmbătă valorile termice ar urma să coboare până la 10-11 grade.

Astfel, bucureștenii ar putea trece de la o zi cu temperaturi de vară la una cu vreme specifică mai degrabă sezonului rece, în numai 24 de ore.

Prognoza indică un contrast termic puternic, pe fondul succesiunii dintre aerul tropical și masa de aer rece care va ajunge deasupra României.

Furtuna antrenează și aer tropical, care determină creșterea semnificativă a temperaturilor pentru perioada în care ne aflăm, mai ales în zilele de joi și vineri, care vor fi cele mai calde din această săptămână și posibil chiar din această lună noiembrie.

Există probabilitatea ca, mai ales în sudul țării, ziua de vineri să aducă valori ușor peste pragul unei zile de vară, de 25-26 de grade Celsius. Chiar și în Capitală se vor înregistra 25 de grade, după care o masă de aer rece va determina scăderea bruscă a temperaturilor, cu valori cu 10-15 grade mai mici.

Astfel, dacă în Capitală vineri vom consemna 25 de grade, sâmbătă vom avea doar 10-11 grade Celsius.

a completat Elena Mateescu.
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