Cod portocaliu de inundații în România! Pericol de viituri puternice și gospodării inundate. Care sunt județele afectate - HARTA

Hidrologii au emis, joi, 12 noiembrie, o avertizare Cod portocaliu de inundații pentru râurile din cinci județe ale României, în urma ploilor abundente prognozate în următoarele ore. Specialiștii avertizează că se pot produce viituri puternice, revărsări importante ale râurilor și inundații care pot afecta gospodăriile. Alte zone din țară sunt vizate de Cod galben, avertizările hidrologice fiind valabile până sâmbătă, 14 noiembrie, la ora 12:00.
Cod portocaliu de inundații în cinci județe. Unde există cel mai mare pericol
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a actualizat atenționarea de inundații emisă anterior și a introdus un Cod portocaliu, valabil de joi, 12 noiembrie, de la ora 12:00, până vineri, 13 noiembrie, la aceeași oră. Avertizarea vizează mai multe râuri din județele Bihor, Cluj, Hunedoara, Arad și Alba, unde sunt posibile creșteri importante ale nivelului apelor și depășiri semnificative ale cotelor de inundație.
Sunt vizate râurile din următoarele bazine hidrografice:
Someșul Mic, în bazinul din amonte de acumularea Gilău (Bihor și Cluj);
Crișul Repede, în bazinul din amonte de Ciucea și pe afluenții dintre Ciucea și Vadu Crișului (Cluj și Bihor);
Crișul Negru, în bazinul din amonte de Tinca (Bihor);
Crișul Alb, în bazinul din amonte de Gurahonț și pe afluenții dintre Gurahonț și Ineu (Hunedoara și Arad);
Arieș, în bazinul din amonte de Câmpeni și pe afluenții dintre Câmpeni și Baia de Arieș (Alba).
Cod galben de inundații în 14 județe. Avertizarea se extinde până sâmbătă
Hidrologii au emis și o avertizare Cod galben, valabilă de joi, 12 noiembrie, de la ora 12:00, până sâmbătă, 14 noiembrie, la ora 12:00. Sunt vizate râurile din bazinele Someșul Mic, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Arieș, Mureș, Bega, Timiș, Nera și Cerna, din județele Bihor, Cluj, Arad, Hunedoara, Alba, Sibiu, Timiș, Caraș-Severin și Gorj. În aceste zone se pot produce viituri rapide, scurgeri importante de apă de pe versanți și creșteri ale debitelor râurilor.
Începând de joi seară, de la ora 21:00, avertizarea Cod galben se extinde și asupra râurilor din bazinele Vișeu, Iza și Lăpuș, din județul Maramureș, Tur, din județul Satu Mare, Someșul Mare, din județul Bistrița-Năsăud, precum și asupra unor sectoare ale Mureșului, din județele Harghita, Mureș și Bistrița-Năsăud. De asemenea, sunt vizate râurile din bazinul Jiului, în județele Hunedoara și Gorj. Avertizarea rămâne valabilă până sâmbătă, la ora 12:00.
Pericol de viituri și gospodării inundate. Ce avertizează hidrologii
Specialiștii atrag atenția că, în zonele aflate sub Cod portocaliu, se pot produce viituri majore, care să ducă la revărsarea râurilor și inundarea gospodăriilor, dar și a unor obiective economice și sociale. În secțiunile monitorizate, nivelul apelor poate depăși semnificativ cotele de inundație, cu mai mult de 20-30 de centimetri. Din cauza intensității fenomenelor prognozate, există riscul producerii unor pagube importante, iar viața oamenilor poate fi pusă în pericol.
Hidrologii precizează că avertizările vor fi actualizate în funcție de evoluția precipitațiilor și a nivelurilor apelor. Totodată, aceștia subliniază necesitatea monitorizării situației hidrometeorologice și respectării măsurilor prevăzute pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații.