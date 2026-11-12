Cod portocaliu de inundații în România! Pericol de viituri puternice și gospodării inundate. Care sunt județele afectate - HARTA

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 12 nov. 2026, 12:08

Hidrologii au emis, joi, 12 noiembrie, o avertizare Cod portocaliu de inundații pentru râurile din cinci județe ale României, în urma ploilor abundente prognozate în următoarele ore. Specialiștii avertizează că se pot produce viituri puternice, revărsări importante ale râurilor și inundații care pot afecta gospodăriile. Alte zone din țară sunt vizate de Cod galben, avertizările hidrologice fiind valabile până sâmbătă, 14 noiembrie, la ora 12:00.

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