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Vremea· 1 min citire
De la potop la viscol! Vremea extremă a făcut ravagii în România: inundații în Râmnicu Vâlcea și turiști blocați pe Transalpina VIDEO
Foto/Arhivă
Publicat14 nov. 2026, 07:46
SursăRealitatea PLUS
Vremea extremă a provocat pagube și a dat peste cap circulația în mai multe zone. La Râmnicu Vâlcea, o rupere de nori a inundat străzi și a doborât copaci peste autoturisme, în timp ce pe Transalpina trei turiști au avut nevoie de ajutor după ce au rămas blocați în zăpadă pe un sector de drum închis.
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