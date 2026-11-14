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De la potop la viscol! Vremea extremă a făcut ravagii în România: inundații în Râmnicu Vâlcea și turiști blocați pe Transalpina VIDEO

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

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Scris deIulian Budusan
Publicat14 nov. 2026, 07:46
SursăRealitatea PLUS

Vremea extremă a provocat pagube și a dat peste cap circulația în mai multe zone. La Râmnicu Vâlcea, o rupere de nori a inundat străzi și a doborât copaci peste autoturisme, în timp ce pe Transalpina trei turiști au avut nevoie de ajutor după ce au rămas blocați în zăpadă pe un sector de drum închis.

Trei turiști au rămas împotmoliți în zăpadă cu mașina pe Transalpina după ce au intrat din greșeală pe un sector închis. Jandarmii montani au intervenit cu lanțuri de tractare. Aceștia au curățat zăpada de sub roțile mașinii și au folosit un troliu pentru a readuce autoturismul pe carosabil. Ulterior, cei trei turiști și-au putut continua deplasarea.

La Râmnicu Vâlcea, o ploaie torențială a blocat tot orașul. Străzile au fost inundate și s-a circulat cu mare dificultate. Mai mulți copaci au căzut peste mașinile parcate.


Pe Vârful Moldoveanu a nins viscolit și câțiva turiști au fost surprinși pe traseu. Aceștia au ajuns însă cu bine la destinație.

Autoritățile au recomandat celor care vor să meargă pe munte să își echipeze corespunzător autoturismele pentru condiții de iarnă, inclusiv cu lanțuri antiderapante, și să aibă telefoanele mobile încărcate. 

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