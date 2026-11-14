De la potop la viscol! Vremea extremă a făcut ravagii în România: inundații în Râmnicu Vâlcea și turiști blocați pe Transalpina VIDEO

Publicat 14 nov. 2026, 07:46 Sursă Realitatea PLUS

Vremea extremă a provocat pagube și a dat peste cap circulația în mai multe zone. La Râmnicu Vâlcea, o rupere de nori a inundat străzi și a doborât copaci peste autoturisme, în timp ce pe Transalpina trei turiști au avut nevoie de ajutor după ce au rămas blocați în zăpadă pe un sector de drum închis.

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