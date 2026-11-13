Vremea se schimbă radical în România! Cod portocaliu de vânt, ninsori și temperaturi de până la -10 grade - HARTA

Publicat 13 nov. 2026, 10:18 Actualizat 13 nov. 2026, 10:19

Vremea se schimbă radical în România, iar meteorologii au emis noi avertizări de vreme severă, vineri, 13 noiembrie. Zona montană intră sub Cod portocaliu de vânt puternic, cu rafale care vor ajunge până la 140 km/h la altitudini mari, în timp ce numeroase regiuni ale țării sunt vizate de Cod galben de vânt și ploi abundente. În noaptea de vineri spre sâmbătă sunt așteptate ninsori și depuneri de zăpadă, iar răcirea accentuată a vremii va aduce temperaturi de aproximativ -10 grade Celsius în estul Transilvaniei.

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