Vremea se schimbă radical în România! Cod portocaliu de vânt, ninsori și temperaturi de până la -10 grade - HARTA

Vremea se schimbă radical în România, iar meteorologii au emis noi avertizări de vreme severă, vineri, 13 noiembrie. Zona montană intră sub Cod portocaliu de vânt puternic, cu rafale care vor ajunge până la 140 km/h la altitudini mari, în timp ce numeroase regiuni ale țării sunt vizate de Cod galben de vânt și ploi abundente. În noaptea de vineri spre sâmbătă sunt așteptate ninsori și depuneri de zăpadă, iar răcirea accentuată a vremii va aduce temperaturi de aproximativ -10 grade Celsius în estul Transilvaniei.
Cod portocaliu de vânt puternic la munte. Rafalele vor ajunge la 140 km/h
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat, vineri dimineață, avertizările de vreme severă, după ce mai multe regiuni ale țării au fost afectate de ploi abundente și intensificări ale vântului. Noul Cod portocaliu este valabil vineri, 13 noiembrie, între orele 10:00 și 21:00, și vizează întreaga zonă montană. Meteorologii avertizează că vântul va sufla cu viteze de 90-120 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor ajunge la 120-140 km/h.
În același interval, este în vigoare și un Cod galben de intensificări ale vântului în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nord-estul și estul Munteniei, precum și în sud-vestul Olteniei. În aceste regiuni, vitezele vântului la rafală vor fi de 50-75 km/h. Pe parcursul zilei de vineri, vântul se va intensifica treptat în întreaga țară.
Cod galben de ploi abundente. Zonele în care se vor acumula cantități importante de apă
Meteorologii au emis și un Cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabil vineri, 13 noiembrie, între orele 10:00 și 21:00. Atenționarea vizează Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și nordul Carpaților Orientali, unde precipitațiile vor avea mai ales caracter de aversă. Cantitățile de apă acumulate în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat, iar izolat vor depăși 35-45 de litri pe metru pătrat.
O nouă atenționare Cod galben de ploi abundente va intra în vigoare sâmbătă, 14 noiembrie, la ora 01:00, și va fi valabilă până la ora 11:00. Aceasta vizează cea mai mare parte a Munteniei, unde sunt așteptate averse însemnate cantitativ.
Vin ninsorile în România. Unde se va depune strat de zăpadă
Potrivit informării meteorologice valabile până duminică, 15 noiembrie, la ora 10:00, vineri va ploua în vestul, nord-vestul și centrul țării, iar în cursul nopții precipitațiile se vor extinde în regiunile sudice. Ploile vor avea mai ales caracter de aversă și, pe alocuri, vor fi însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Cantitățile de apă vor ajunge local la 15-25 de litri pe metru pătrat, iar în zona montană și în Muntenia la 30-35 de litri pe metru pătrat.
În noaptea de vineri spre sâmbătă, vremea va căpăta aspect de iarnă. Precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare, inițial în nordul Carpaților Orientali, apoi și în restul zonei montane. La altitudini de peste 1.500 de metri se va depune un strat de zăpadă, care va avea, în general, între 5 și 10 centimetri.
În a doua parte a nopții, lapovița și ninsoarea vor ajunge și în estul și sud-estul Transilvaniei, unde meteorologii anunță că este posibilă depunerea unui strat de zăpadă.
Temperaturile scad brusc în România. Ger de -10 grade în estul Transilvaniei
După episodul de ploi și vânt puternic, vremea se va răci accentuat în întreaga țară. Sâmbătă, 14 noiembrie, temperaturile maxime se vor situa, în general, între 6 și 11 grade Celsius. Frigul se va resimți și mai puternic în noaptea de sâmbătă spre duminică, când temperaturile vor coborî sub pragul înghețului în cea mai mare parte a României.
Cele mai scăzute temperaturi sunt așteptate în estul Transilvaniei, unde, în dimineața zilei de duminică, 15 noiembrie, valorile termice vor ajunge în jurul a -10 grade Celsius.