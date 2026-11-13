Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni: temperaturi peste normal și ploi abundente în mai multe regiuni ale țării

Vremea va fi mai caldă decât în mod obişnuit pentru această perioadă din an în cea mai mare parte a României, în următoarele patru săptămâni, potrivit estimărilor meteorologice pentru intervalul 16 noiembrie - 14 decembrie 2026, publicate vineri, 13 noiembrie, de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). Conform sursei citate, temperaturile vor depăşi uşor valorile normale pentru mijlocul lunii noiembrie şi începutul lunii decembrie, cu o singură perioadă în care se vor apropia de mediile climatologice. În ceea ce priveşte precipitaţiile, acestea vor fi mai abundente în vestul ţării în prima săptămână, urmând ca ulterior să se încadreze, în general, în limitele normale.
Potrivit estimărilor meteorologice publicate vineri de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), prognoza pentru intervalul 16 noiembrie – 14 decembrie 2026 indică temperaturi uşor peste cele specifice perioadei în aproape toate regiunile ţării.
Prognoza meteo ANM pentru săptămâna 16-23 noiembrie
În intervalul 16-23 noiembrie, temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a ţării. Abaterile termice pozitive vor fi mai evidente în regiunile estice şi sud-estice.
În privinţa precipitaţiilor, meteorologii estimează un regim pluviometric excedentar în jumătatea vestică a teritoriului, în special în extremitatea de vest. În celelalte regiuni, cantităţile de precipitaţii vor fi, în general, apropiate de valorile normale, cu posibilitatea unui uşor excedent în extremitatea de nord-est.
Cum va fi vremea în perioada 23-30 noiembrie
Pentru săptămâna 23-30 noiembrie, ANM estimează o revenire a temperaturilor la valori apropiate de mediile climatologice specifice perioadei, la nivelul întregii ţări.
Şi precipitaţiile se vor încadra, în general, în limitele normale pentru această perioadă. Totuşi, în vestul ţării ar putea fi înregistrate cantităţi uşor mai mari de precipitaţii decât cele obişnuite.
Prognoza meteo pentru 30 noiembrie – 7 decembrie
La începutul lunii decembrie, vremea va deveni din nou uşor mai caldă decât în mod obişnuit pentru această perioadă.
Temperatura medie a aerului va avea valori peste cele normale în toate regiunile ţării, potrivit estimărilor ANM.
În ceea ce priveşte precipitaţiile, acestea vor fi apropiate de mediile climatologice în cea mai mare parte a României.
Vremea în România în perioada 7-14 decembrie
În ultima săptămână a intervalului analizat, respectiv 7-14 decembrie, temperaturile medii vor continua să se situeze uşor peste valorile normale pentru această perioadă.
Cele mai evidente abateri pozitive sunt estimate în regiunile intracarpatice.
Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval în toate regiunile ţării, fără să fie prognozate abateri importante faţă de mediile climatologice.
Cum va arăta începutl lunii decembrie din punct de vedere al temperaturilor
Estimările publicate de Administraţia Naţională de Meteorologie indică o tendinţă generală de temperaturi uşor mai ridicate decât cele specifice perioadei, atât în a doua jumătate a lunii noiembrie, cât şi în prima parte a lunii decembrie.
Singura excepţie este intervalul 23-30 noiembrie, când valorile termice sunt estimate să se apropie de mediile normale.
În privinţa precipitaţiilor, cel mai important excedent este aşteptat în vestul ţării, în prima săptămână a prognozei. Ulterior, cantităţile de ploi vor fi, în general, apropiate de cele normale.