Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni: temperaturi peste normal și ploi abundente în mai multe regiuni ale țării

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 13 nov. 2026, 08:17

Vremea va fi mai caldă decât în mod obişnuit pentru această perioadă din an în cea mai mare parte a României, în următoarele patru săptămâni, potrivit estimărilor meteorologice pentru intervalul 16 noiembrie - 14 decembrie 2026, publicate vineri, 13 noiembrie, de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). Conform sursei citate, temperaturile vor depăşi uşor valorile normale pentru mijlocul lunii noiembrie şi începutul lunii decembrie, cu o singură perioadă în care se vor apropia de mediile climatologice. În ceea ce priveşte precipitaţiile, acestea vor fi mai abundente în vestul ţării în prima săptămână, urmând ca ulterior să se încadreze, în general, în limitele normale.

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