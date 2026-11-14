Ninge abundent în centrul țării! Circulație în condiții de iarnă pe DN1, DN73 și Transfăgărășan VIDEO

Publicat 14 nov. 2026, 10:30 Actualizat 14 nov. 2026, 10:43

Ninsorile abundente au pus stăpânire pe mai multe zone din centrul României, iar șoferii sunt nevoiți să circule în condiții de iarnă pe mai multe drumuri naționale. Printre sectoarele afectate se numără DN1, în zona Predeal, DN73, la Fundata, și DN7C – Transfăgărășan.

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