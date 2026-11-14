Ninge abundent în centrul țării! Circulație în condiții de iarnă pe DN1, DN73 și Transfăgărășan VIDEO

Ninsorile abundente au pus stăpânire pe mai multe zone din centrul României, iar șoferii sunt nevoiți să circule în condiții de iarnă pe mai multe drumuri naționale. Printre sectoarele afectate se numără DN1, în zona Predeal, DN73, la Fundata, și DN7C – Transfăgărășan.
Potrivit informațiilor transmise de drumari, peste 50 de utilaje de deszăpezire intervin în zonele în care ninge, pentru a menține carosabilul practicabil. Acțiunile au loc atât în sectoarele afectate de precipitațiile sub formă de ninsoare, cât și preventiv, pe drumurile unde temperaturile scăzute favorizează apariția poleiului.
Pe ce drumuri din centrul țării ninge abundent
Condiții de iarnă sunt semnalate pe mai multe artere importante, inclusiv:
DN1, în zona Predeal;
DN73, în zona Fundata;
DN7C – Transfăgărășan;
DN10, în zona Teliu;
DN11, în Pasul Oituz.
Echipele de intervenție acționează cu utilaje de deszăpezire pentru îndepărtarea zăpezii și prevenirea depunerilor care ar putea îngreuna circulația.
Recomandări pentru șoferii care pleacă la drum
Deși, la momentul transmiterii informării, nu erau raportate blocaje sau probleme majore în trafic, conducătorii auto sunt avertizați să circule cu prudență și să adapteze viteza la starea carosabilului.
Autoritățile le recomandă șoferilor să nu pornească la drum dacă autoturismele nu sunt pregătite pentru sezonul rece. Anvelopele de iarnă și echiparea corespunzătoare a mașinii sunt esențiale pentru siguranța deplasărilor în condiții de ninsoare.
Intervențiile de deszăpezire continuă în toate zonele afectate, iar echipele responsabile monitorizează permanent sectoarele de drum unde temperaturile scăzute pot crea probleme.