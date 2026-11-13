2026, anul fenomenelor extreme care au lovit Europa. Furtuna care a devastat Spania și Portugalia ajunge în România

Publicat 13 nov. 2026, 22:05 Actualizat 13 nov. 2026, 22:07 Sursă Realitatea PLUS

De la temperaturi aproape de vară, la ger, vijelii și furtuni violente! Europa se confruntă cu o succesiune de fenomene meteo extreme, iar România nu face excepție. Furtuna Charles, care a măturat vestul continentului, își face simțite efectele și la noi. În doar 24 de ore, vremea se schimbă radical: temperaturile se prăbușesc, frigul pune stăpânire pe țară, iar vântul se dezlănțuie. Este doar un nou episod de vreme severă într-un an marcat de fenomene meteorologice neobișnuite. Realitatea PLUS a realizat o retrospectivă a celor mai puternice manifestări ale naturii care au lovit Europa și România în 2026.

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