Europa, lovită de furtuni și inundații devastatoare. Vremea extremă face ravagii în mai multe țări

Publicat 14 nov. 2026, 19:03 Actualizat 14 nov. 2026, 19:06 Sursă Realitatea PLUS

Europa este lovită de un val de fenomene meteo extreme. Ploile torențiale au provocat inundații și alunecări de teren în Italia, unde mai multe persoane au fost evacuate, iar drumurile au devenit impracticabile. Furtunile au făcut ravagii și în Portugalia, Spania și sudul Franței. Vântul violent și valurile uriașe au provocat distrugeri, iar echipele de intervenție au fost mobilizate în zonele afectate.

Distribuie articolul