Europa, lovită de furtuni și inundații devastatoare. Vremea extremă face ravagii în mai multe țări

Europa este lovită de un val de fenomene meteo extreme. Ploile torențiale au provocat inundații și alunecări de teren în Italia, unde mai multe persoane au fost evacuate, iar drumurile au devenit impracticabile. Furtunile au făcut ravagii și în Portugalia, Spania și sudul Franței. Vântul violent și valurile uriașe au provocat distrugeri, iar echipele de intervenție au fost mobilizate în zonele afectate.
Dezastru în Europa: orașe inundate și drumuri blocate
Italia se numără printre țările cele mai afectate de Ciclonul Charles. În Toscana și Liguria, viiturile au inundat străzi, locuințe și magazine. Sute de oameni au fost evacuați. Rafalele de vânt au atins 90 de kilometri pe oră, iar pompierii au intervenit în sute de situații de urgență. În provincia La Spezia, 60 de muncitori au fost salvați din clădiri inundate.
În Portugalia, furtuna Charles a adus precipitații record și rafale extrem de puternice. Pe insula Madeira, vântul a atins 136 de kilometri pe oră, iar în numai 12 ore s-au acumulat până la 355 de litri de apă pe metrul pătrat. La Lisabona, străzile au fost acoperite de ape, iar sute de zboruri au fost anulate.
Furtuna a lovit și Spania, unde ploile abundente și vântul violent au provocat inundații și perturbări majore ale transportului aerian. În Insulele Canare, mai multe curse au fost deviate sau anulate, iar pe aeroportul din Madrid au fost înregistrate 155 de anulări.
Nici sudul Franței nu a scăpat de vremea extremă. Cantitățile de precipitații au ajuns la 140 de litri pe metrul pătrat la Cannes. Inundațiile și căderile de pietre au dus la închiderea unor drumuri de pe Riviera Franceză.
Iar pericolul nu a trecut. Meteorologii avertizează că noi fronturi atmosferice ar putea aduce ploi abundente, vânt puternic și valuri periculoase și în zilele următoare.