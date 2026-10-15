Inundații în Istanbul: cel puțin doi morți, școli închise și trafic blocat de ploile torențiale

Scris de Darius Stănescu Publicat: 15 oct. 2026, 14:12

Ploile torențiale au provocat inundații în Istanbul, unde cel puțin două persoane au murit, iar numeroase locuințe, magazine și străzi au fost acoperite de apă. Autoritățile au suspendat cursurile și au cerut populației să evite deplasările, în timp ce echipele de intervenție au lucrat pe parcursul nopții pentru a salva oamenii blocați.

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