Inundații în Istanbul: cel puțin doi morți, școli închise și trafic blocat de ploile torențiale

Ploile torențiale au provocat inundații în Istanbul, unde cel puțin două persoane au murit, iar numeroase locuințe, magazine și străzi au fost acoperite de apă. Autoritățile au suspendat cursurile și au cerut populației să evite deplasările, în timp ce echipele de intervenție au lucrat pe parcursul nopții pentru a salva oamenii blocați.
Ploi fără întrerupere și mașini blocate în pasajele subterane
Precipitațiile începute în noaptea de miercuri spre joi au afectat o mare parte a celui mai mare oraș din Turcia. Apa a pătruns în case și spații comerciale, iar acumulările de pe străzi și din pasajele subterane au blocat mașini și au perturbat grav circulația.
Echipele de salvare au intervenit toată noaptea pentru a aduce în siguranță sute de persoane rămase la locurile de muncă. În mai multe situații, trecătorii au ajutat oamenii surprinși de inundații.
Ploaia continua să cadă puternic și joi dimineață. Potrivit Primăriei Metropolitane a Istanbulului, în unele zone ale orașului au fost înregistrate cele mai mari cantități de precipitații din 1985 încoace.
Două persoane au murit în urma intemperiilor
Presa locală a relatat că un adolescent de 14 ani a murit electrocutat după ce a călcat într-o baltă aflată într-un parc din cartierul Fatih.
O altă victimă, în vârstă de 34 de ani, și-a pierdut viața după ce a alunecat pe un trotuar din cartierul Sarıyer și s-a lovit la cap.
Școli închise și restricții pentru motociclete
Prefectura a decis suspendarea cursurilor pentru ziua de joi, precum și acordarea unei zile libere unei părți dintre angajații din sectorul public.
Locuitorii au fost îndemnați să rămână acasă și să se deplaseze doar dacă este absolut necesar. Autoritățile le-au recomandat persoanelor care locuiesc în apartamente situate la subsol să petreacă noaptea în altă parte, din cauza riscului unor noi inundații.
De asemenea, circulația motocicletelor a fost interzisă pe durata avertizării de ploi.