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ExclusivVremea· 1 min citire
De la vară la iarnă, în doar câteva zile! Vremea se schimbă radical. Noi date de la meteorologi | VIDEO
Publicat14 nov. 2026, 09:07
Actualizat14 nov. 2026, 09:09
SursăRealitatea PLUS
Alternanțe extreme de temperatură în România! După o zi cu valori ridicate, astăzi vremea se răcește accentuat, iar în unele regiuni temperaturile vor fi cu până la 15 grade mai mici față de ziua precedentă. Dimineața a adus deja valori de până la -10 grade în zonele afectate de îngheț.
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