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De la vară la iarnă, în doar câteva zile! Vremea se schimbă radical. Noi date de la meteorologi | VIDEO

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Scris deRealitatea.NET
Publicat14 nov. 2026, 09:07
Actualizat14 nov. 2026, 09:09
SursăRealitatea PLUS

Alternanțe extreme de temperatură în România! După o zi cu valori ridicate, astăzi vremea se răcește accentuat, iar în unele regiuni temperaturile vor fi cu până la 15 grade mai mici față de ziua precedentă. Dimineața a adus deja valori de până la -10 grade în zonele afectate de îngheț.

După expirarea codului galben se menține în vigoare până mâine informarea meteorologică, care vizează în principal răcirea vremii, care va continua de altfel la finalul acestei săptămâni, astăzi și mâine.

În cursul zilei de astăzi, în zonele în care s-au înregistrat 28°, și mă refer la partea de sud a Munteniei, temperaturile nu vor mai depăși 10–11°

. În restul țării, temperaturi chiar și sub cele specifice perioadei în care ne aflăm, deci o răcire accentuată cu peste 15° față de ziua de ieri.

Iar în noaptea care urmează, având în vedere că și cerul va fi mai mult senin în partea nordică, centrală și vestică a țării, valorile termice vor tinde să ajungă — prin depresiunile din estul Transilvaniei — chiar până spre pragul de ger, adică spre minus 10 grade Celsius

a declarat Oana Păduraru/ANM.
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