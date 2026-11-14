De la vară la iarnă, în doar câteva zile! Vremea se schimbă radical. Noi date de la meteorologi | VIDEO

Publicat 14 nov. 2026, 09:07 Actualizat 14 nov. 2026, 09:09 Sursă Realitatea PLUS

Alternanțe extreme de temperatură în România! După o zi cu valori ridicate, astăzi vremea se răcește accentuat, iar în unele regiuni temperaturile vor fi cu până la 15 grade mai mici față de ziua precedentă. Dimineața a adus deja valori de până la -10 grade în zonele afectate de îngheț.

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