Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 17 nov. 2026, 10:38

Administrația Națională de Meteorologie a emis marți dimineață mai multe avertizări cod galben și cod portocaliu de ploi însemnate cantitativ și vânt puternic, valabile în cea mai mare parte a țării. Meteorologii anunță că vremea rea se va extinde treptat la nivel național și va persista până vineri dimineață, când sunt așteptate precipitații abundente, iar în unele zone rafalele de vânt pot ajunge la 100 de kilometri pe oră.

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