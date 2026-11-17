Administrația Națională de Meteorologie a emis marți dimineață mai multe avertizări cod galben și cod portocaliu de ploi însemnate cantitativ și vânt puternic, valabile în cea mai mare parte a țării. Meteorologii anunță că vremea rea se va extinde treptat la nivel național și va persista până vineri dimineață, când sunt așteptate precipitații abundente, iar în unele zone rafalele de vânt pot ajunge la 100 de kilometri pe oră.
Unde vor fi rafale de vânt de peste 100 km/h
Potrivit ANM, marți și miercuri, 17 și 18 noiembrie, vântul va avea intensificări în special în vestul și sud-estul țării, precum și în zonele montane. Joi, 19 noiembrie, rafalele vor fi mai puternice local în sud-vest, iar în noaptea de joi spre vineri fenomenul se va extinde în toate regiunile.
Vitezele vântului vor fi, în general, de 45-55 km/h, în timp ce la altitudini mari rafalele vor atinge 70-90 km/h. În noaptea de joi spre vineri, acestea vor depăși 100 km/h.
Meteorologii anunță și ploi moderate cantitativ în jumătatea de vest a țării și la munte. Precipitațiile vor avea și caracter de aversă, iar izolat, în vest și sud-vest, vor fi însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor ajunge local la 25-60 l/mp.
Cod galben de vânt puternic la munte
Până miercuri, la ora 10:00, zonele montane se află sub avertizare cod galben de vânt puternic.
În aceste regiuni, vântul va sufla cu viteze de 70-90 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 90-120 km/h, avertizează ANM.
Cod galben de ploi însemnate cantitativ până miercuri seară
O altă avertizare cod galben de ploi este valabilă până miercuri, la ora 20:00, în Banat, Crișana, Maramureș, nordul și sud-vestul Transilvaniei, vestul Carpaților Meridionali și local în nordul Carpaților Orientali.
În aceste zone sunt așteptate precipitații însemnate cantitativ, cu caracter predominant de aversă. Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 25-50 l/mp, atât în intervale scurte de timp, cât și prin acumulare.
Cod portocaliu de ploi torențiale în zonele montane
Începând de marți seară și până miercuri, la ora 20:00, este în vigoare și o avertizare cod portocaliu de ploi abundente pentru Carpații Occidentali, local în vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali.
ANM avertizează că în aceste regiuni vor fi perioade cu ploi torențiale importante cantitativ. Cantitățile de precipitații vor ajunge la 50-70 l/mp, iar izolat pot atinge 80-90 l/mp.