Prognoza meteo ANM pe două săptămâni, 16-29 noiembrie. Cum va fi vremea în București și în țară

Publicat 16 nov. 2026, 13:52 Actualizat 16 nov. 2026, 14:36

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza pentru următoarele două săptămâni, mai exact intervalul 16-29 noiembrie. Florinela Georgescu, director de prognoză ANM, a precizat - în exclusivitate la Realitatea PLUS - că „există o probabilitate destul de mare ca în următoarele săptămâni să avem vreme schimbătoare”.

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