Vreme neobișnuit de caldă în București, în următoarele zile, dar și episoade de ploaie și vânt puternic. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat marți, 17 noiembrie, prognoza specială pentru Capitală, valabilă până vineri dimineață. Temperaturile vor ajunge la 18 grade Celsius, valori peste cele normale pentru această perioadă a anului. Meteorologii avertizează însă că ploile vor reveni, iar vântul va avea intensificări de până la 55 km/h, în special pe timpul nopții.
Vremea în București, marți, 17 noiembrie. Temperaturile ajung la 15 grade
Marți, 17 noiembrie, bucureștenii vor avea parte de temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru a doua jumătate a lunii noiembrie. Potrivit prognozei ANM, în intervalul 17 noiembrie, ora 10:00 - 18 noiembrie, ora 08:00, cerul va fi variabil, iar pe timpul nopții vor apărea înnorări. Spre dimineață vor fi condiții de ploaie slabă, însă cantitățile de apă nu sunt estimate să fie importante.
Vântul va sufla moderat pe parcursul zilei, după care va slăbi treptat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 15 grade Celsius, în timp ce minima nocturnă va fi cuprinsă între 6 și 8 grade. Aceste valori sunt mai ridicate decât cele caracteristice perioadei, în condițiile în care Capitala traversează un episod de încălzire temporară.
Miercuri, 18 noiembrie, revin ploile. Vântul va atinge 45 km/h
Miercuri, 18 noiembrie, vremea va deveni mai închisă, iar ploile își vor face apariția în mai multe momente ale zilei. Cerul va fi predominant noros, iar meteorologii estimează acumularea unor cantități de apă de aproximativ 3-5 litri pe metru pătrat. Precipitațiile nu vor fi foarte abundente, însă vor menține o atmosferă umedă pe parcursul zilei.
Temperatura maximă va rămâne în jurul valorii de 15 grade Celsius, iar minima din noaptea de miercuri spre joi va fi cuprinsă între 8 și 9 grade. Vântul va sufla moderat, dar se va intensifica în timpul nopții, când rafalele vor atinge viteze de aproximativ 40-45 km/h. Deși temperaturile vor fi în continuare ridicate pentru această perioadă, combinația dintre ploi și vânt va face ca vremea să fie mai puțin plăcută.
Joi, 19 noiembrie, până la 18 grade în Capitală. Ploile și vântul se intensifică noaptea
Joi, 19 noiembrie, vremea se va încălzi din nou în București, iar temperatura maximă va ajunge la aproximativ 18 grade Celsius. Va fi una dintre cele mai calde zile ale intervalului analizat, cu valori termice neobișnuit de ridicate pentru a doua jumătate a lunii noiembrie. Cerul va prezenta înnorări, însă precipitațiile sunt așteptate în special în cursul nopții de joi spre vineri.
Potrivit ANM, în intervalul 19 noiembrie, ora 08:00 - 20 noiembrie, ora 10:00, cantitățile de apă acumulate ar putea ajunge la 5-10 litri pe metru pătrat. În același timp, vântul se va intensifica, iar rafalele vor atinge viteze de 50-55 km/h. Temperatura minimă nocturnă se va situa între 8 și 10 grade Celsius, astfel că vremea va rămâne relativ caldă chiar și după lăsarea serii.
Informare meteorologică pentru București până vineri, 20 noiembrie. Când bate vântul cel mai puternic
Administrația Națională de Meteorologie a emis și o informare meteorologică privind intensificările vântului, valabilă pentru municipiul București în intervalul 17 noiembrie, ora 10:00 - 20 noiembrie, ora 10:00. Cele mai importante intensificări sunt așteptate în noaptea de joi spre vineri, când rafalele ar putea ajunge la 55 km/h.
În paralel, ANM a emis avertizări de vreme severă pentru mai multe regiuni din România, inclusiv cod galben și cod portocaliu de ploi abundente în zonele montane și în vestul țării. Bucureștiul nu se află sub aceste avertizări de ploi abundente, însă este vizat de informarea privind intensificările vântului. După 20 noiembrie, meteorologii estimează o schimbare a vremii în sudul României. Prognoza pentru următoarele două săptămâni indică o răcire treptată, astfel încât temperaturile maxime din Muntenia ar urma să coboare spre 9-10 grade în perioada 22-24 noiembrie.