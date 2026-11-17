Publicat 17 nov. 2026, 14:10 Actualizat 17 nov. 2026, 14:11

Vreme neobișnuit de caldă în București, în următoarele zile, dar și episoade de ploaie și vânt puternic. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat marți, 17 noiembrie, prognoza specială pentru Capitală, valabilă până vineri dimineață. Temperaturile vor ajunge la 18 grade Celsius, valori peste cele normale pentru această perioadă a anului. Meteorologii avertizează însă că ploile vor reveni, iar vântul va avea intensificări de până la 55 km/h, în special pe timpul nopții.

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