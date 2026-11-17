Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a emis o serie de recomandări pentru populație, după ce meteorologii au anunțat un nou episod de vreme extremă, cu precipitații abundente. IGSU a avertizta că mai multe regiuni ale țării ar putea fi afectate de acumulări importante de apă.
Potrivit informațiilor transmise de meteorologi, cele mai importante cantități de precipitații sunt așteptate în Banat, Crișana, Maramureș, nordul și sud-vestul Transilvaniei, precum și în vestul Carpaților Meridionali. În același timp, meteorologii avertizează asupra unor ploi torențiale puternice în Carpații Occidentali, local în vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali.
Avertisment IGSU pentru populație
Autoritățile atrag atenția că precipitațiile abundente pot conduce la formarea rapidă a viiturilor și la inundarea unor drumuri, gospodării și terenuri situate în zonele vulnerabile.
În contextul fenomenelor meteorologice prognozate, reprezentanții IGSU recomandă evitarea deplasărilor în zonele cu risc de inundații și interzic traversarea cursurilor de apă sau a drumurilor acoperite de apă.
De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să curețe șanțurile și rigolele din jurul locuințelor pentru a facilita evacuarea apelor pluviale și pentru a reduce riscul producerii unor pagube.
Românii sunt îndemnați să se pregătească
Autoritățile le recomandă oamenilor să urmărească exclusiv sursele oficiale de informare și să adopte un comportament preventiv în perioada următoare. Platforma națională „Fii Pregătit” și aplicația DSU oferă informații despre modul de acțiune în situații de urgență generate de fenomene meteo severe.