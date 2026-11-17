Scris de Emanuel Focșan Publicat: 17 nov. 2026, 18:59

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a emis o serie de recomandări pentru populație, după ce meteorologii au anunțat un nou episod de vreme extremă, cu precipitații abundente. IGSU a avertizta că mai multe regiuni ale țării ar putea fi afectate de acumulări importante de apă.

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