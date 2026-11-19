Meteorologii au emis o atenționare specială pentru București. Astfel, chiar dacă temperaturile maxime se mențin ridicate, au fost emise mai multe avertizări pentru perioada următoare.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o prognoză specială valabilă pentru București. Astfel, Capitala va fi afectată de intensificări ale vântului, începând din noaptea de joi spre vineri, cu rafale de până la 70 km/h.
Cu toate acestea, potrivit prognozei meteorologice, în intervalul 19 noiembrie, ora 10:00 – 20 noiembrie, ora 08:00, vremea va fi caldă pentru această dată. Temperatura maximă va ajunge la 18–20 de grade, iar minima se va situa între 8 și 10 grade Celsius.
Sunt așteptate și ploi în București
Cerul va fi variabil pe parcursul zilei de joi, dar nebulozitatea se va accentua treptat spre seară și noaptea, când sunt posibile ploi trecătoare.
Cantitățile de apă vor fi, în general, de 2–5 litri pe metrul pătrat. Vântul va sufla slab și moderat în timpul zilei, dar se va intensifica în cursul nopții, când rafalele vor atinge 50–70 km/h.
Atenționare de vânt puternic în Capitală
Vineri, 20 noiembrie, între orele 01:00 și 10:00, în București va fi în vigoare o atenționare meteorologică pentru intensificări ale vântului, însă avertizarea va continua și în intervalul 10:00–16:00, când Capitala va rămâne sub atenționare din cauza vântului puternic.
În cursul zilei de vineri, vremea va fi în continuare caldă, cu temperaturi maxime de 18–20 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, însă vântul va sufla cu rafale de 50–70 km/h.
Cod roșu de vreme severă
Tot astăzi, ANM a emis mai multe avertizări cod galben, portocaliu și roșu de vânt puternic și ploi abundente, valabile în perioada 19-20 noiembrie.
Cele mai severe fenomene sunt așteptate în noaptea de joi spre vineri, 19/20 noiembrie, aunci când în județul Vrancea și în zonele montane aflate la peste 1.200 de metri altitudine intră în vigoare un cod roșu de vânt puternic, iar rafalele pot depăși chiar și 140 km/h. În alte regiuni ale țării sunt anunțate și precipitații însemnate cantitativ.