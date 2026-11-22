Publicat 22 nov. 2026, 08:04 Actualizat 22 nov. 2026, 08:08 Sursă Realitatea PLUS

Vremea se schimbă radical în România, după câteva zile cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă. Un nou ciclon mediteranean va aduce ploi în aproape toată țara, ninsori consistente la munte și primele depuneri de zăpadă în zonele deluroase. Meteorologul ANM Mihai Huștiu a anunțat, la Realitatea PLUS, că stratul de zăpadă ar putea ajunge la 30 de centimetri în zonele montane, iar temperaturile vor coborî sub -10 grade în unele regiuni. Nici Capitala nu scapă de răcirea accentuată, iar marți dimineață ar putea apărea prima lapoviță.

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