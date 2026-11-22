Vremea se schimbă radical în România, după câteva zile cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă. Un nou ciclon mediteranean va aduce ploi în aproape toată țara, ninsori consistente la munte și primele depuneri de zăpadă în zonele deluroase. Meteorologul ANM Mihai Huștiu a anunțat, la Realitatea PLUS, că stratul de zăpadă ar putea ajunge la 30 de centimetri în zonele montane, iar temperaturile vor coborî sub -10 grade în unele regiuni. Nici Capitala nu scapă de răcirea accentuată, iar marți dimineață ar putea apărea prima lapoviță.
Un nou ciclon mediteranean aduce ninsori și ploi în toată țara
Românii se mai pot bucura de câteva ore cu temperaturi plăcute, înainte ca vremea să se schimbe puternic. Duminică, 22 noiembrie, în multe regiuni cerul va fi senin până spre prânz, iar maximele vor ajunge la 15-16 grade în sudul și sud-vestul țării. Și în București, după o dimineață mai rece, termometrele ar putea indica 13-14 grade la amiază.
Schimbarea va începe însă în noaptea de duminică spre luni, când un nou ciclon mediteranean va ajunge în Peninsula Balcanică și va influența vremea din România. Potrivit meteorologului Mihai Huștiu, ploile se vor extinde treptat în toate regiunile, iar în vestul țării vor fi mai abundente, cu acumulări care pot depăși 20-30 de litri pe metru pătrat. Odată cu pătrunderea aerului rece, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare în tot mai multe zone. La munte, ninsorile vor începe încă din timpul nopții, inițial la altitudini mari, urmând ca luni să cuprindă întreaga zonă montană.
Zăpadă de până la 30 de centimetri la munte. Unde va ninge și la altitudini mai mici
Cel mai consistent strat de zăpadă este așteptat în zonele montane, unde ninsorile vor continua până marți seara. Meteorologul ANM estimează că, în majoritatea masivelor, se vor depune între 20 și 30 de centimetri de zăpadă, ceea ce va transforma complet peisajul în numai două zile. Ninsorile nu se vor limita însă la munte. Începând de luni dimineață, 23 noiembrie, lapovița și ninsoarea își vor face apariția și în nordul și centrul țării. În zonele deluroase din nordul Moldovei, Transilvania și Maramureș ar putea să se depună primul strat de zăpadă din acest sezon rece.
Potrivit estimărilor prezentate de Mihai Huștiu, stratul de zăpadă din aceste regiuni ar putea avea între 3 și 7 centimetri. Fenomenele de iarnă vor fi însoțite și de intensificări ale vântului, ceea ce va face ca vremea să fie resimțită ca fiind și mai rece.
Prima lapoviță în București ar putea veni marți dimineață
Schimbarea vremii se va simți puternic și în Capitală. Dacă duminică temperaturile vor urca până la aproximativ 14 grade, iar luni vor mai atinge 11-12 grade, marți dimineață termometrele vor coborî spre un singur grad Celsius. Meteorologul ANM nu exclude apariția primelor precipitații sub formă de lapoviță în București, în dimineața zilei de 24 noiembrie, dacă precipitațiile vor coincide cu scăderea accentuată a temperaturilor.
Astfel, după un sfârșit de săptămână cu temperaturi relativ ridicate, bucureștenii vor avea parte de o răcire bruscă, iar diminețile vor deveni tot mai reci.
Vânt de până la 100 km/h și temperaturi sub -10 grade. Unde va fi cel mai frig
Pe lângă ninsori și ploi, vântul va crea probleme în mai multe regiuni. Duminică, la munte, rafalele vor ajunge la 70-100 km/h, în special pe creste, unde sunt deja în vigoare avertizări meteorologice. Luni și marți, intensificările vântului se vor extinde și în zonele joase de relief, unde rafalele vor atinge 40-60 km/h. Cele mai puternice intensificări sunt așteptate în sudul Olteniei și în sudul și sud-vestul Munteniei, unde viteza vântului se poate apropia de 70 km/h.
Începând de marți, temperaturile vor scădea considerabil în întreaga țară. Maximele diurne se vor situa, în general, între 0 și 8 grade, iar în estul Transilvaniei sunt posibile chiar și valori negative în timpul zilei. Nopțile vor deveni și mai reci, cu temperaturi cuprinse între -9 și 0 grade în majoritatea regiunilor. Cele mai scăzute valori sunt așteptate în estul Transilvaniei, unde miercuri dimineață sau, mai probabil, joi dimineață, mercurul din termometre ar putea coborî sub -10 grade.
România trece astfel, în numai câteva zile, de la temperaturi care amintesc mai degrabă de toamnă la vreme autentică de iarnă, cu ninsori, vânt puternic și ger în unele regiuni.