Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă, 21 noiembrie, o nouă atenționare cod galben de vânt puternic și viscol, valabilă până duminică, 22 noiembrie, la ora 20:00. La munte, rafalele vor atinge viteze de până la 100 km/h, iar în nordul Carpaților Orientali sunt așteptate ninsori viscolite și depunerea unui strat nou de zăpadă. Meteorologii avertizează că vizibilitatea va scădea sub 100 de metri în zonele afectate.
Noua avertizare intră în vigoare sâmbătă, la ora 10:00, și vizează în special zonele montane înalte. Potrivit ANM, vântul va sufla cu putere la altitudini de peste 1.700 de metri, iar în nordul Carpaților Orientali condițiile meteorologice se vor înrăutăți încă din cursul zilei de sâmbătă.
Cod galben de vânt puternic. Rafale de până la 100 km/h la munte
Meteorologii avertizează că, în intervalul 21 noiembrie, ora 10:00 - 22 noiembrie, ora 20:00, vântul va avea intensificări puternice în zonele montane, în special la altitudini de peste 1.700 de metri.
Rafalele vor atinge viteze cuprinse între 80 și 100 km/h, potrivit atenționării emise de Administrația Națională de Meteorologie.
Ninsori viscolite în Carpații Orientali. Vizibilitatea scade sub 100 de metri
Cele mai dificile condiții meteorologice sunt așteptate sâmbătă, 21 noiembrie, în nordul Carpaților Orientali, unde ninsoarea va fi însoțită de vânt puternic. La altitudini de peste 1.400 de metri, meteorologii anunță depunerea unui strat nou de zăpadă cu grosimi cuprinse între 5 și 10 centimetri. În aceste zone, vântul va avea rafale de 50-70 km/h, în timp ce pe creste vitezele vor ajunge la 80-100 km/h. Din cauza ninsorii viscolite, vizibilitatea va scădea sub 100 de metri, condițiile fiind dificile în special în zonele montane înalte.
Vânt puternic și în Moldova. Ce anunță meteorologii pentru sâmbătă
Pe lângă fenomenele severe prognozate la munte, ANM anunță intensificări temporare ale vântului și în Moldova, pe parcursul zilei de sâmbătă, 21 noiembrie. Potrivit meteorologilor, rafalele vor avea viteze în general de 40-50 km/h. Aceste intensificări sunt menționate separat, în nota informativă a avertizării, fără ca întreaga regiune a Moldovei să fie inclusă sub codul galben. Atenționarea pentru zona montană rămâne valabilă până duminică, 22 noiembrie, la ora 20:00.