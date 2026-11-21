Scris de Mădălina Cristea Publicat: 21 nov. 2026, 10:09

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă, 21 noiembrie, o nouă atenționare cod galben de vânt puternic și viscol, valabilă până duminică, 22 noiembrie, la ora 20:00. La munte, rafalele vor atinge viteze de până la 100 km/h, iar în nordul Carpaților Orientali sunt așteptate ninsori viscolite și depunerea unui strat nou de zăpadă. Meteorologii avertizează că vizibilitatea va scădea sub 100 de metri în zonele afectate.

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