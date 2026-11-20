Vremea se va răci în toată România în ultima săptămână din noiembrie, când temperaturile vor coborî ușor sub valorile obișnuite pentru această perioadă, în special la munte. Potrivit prognozei actualizate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), începutul lunii decembrie va aduce temperaturi apropiate de normal, dar și o reducere a cantităților de precipitații în majoritatea regiunilor.
Meteorologii au publicat vineri, 20 noiembrie, estimările pentru intervalul 23 noiembrie - 21 decembrie 2026. Noua prognoză indică o răcire mai pronunțată la sfârșitul acestei luni față de estimările publicate săptămâna trecută, când temperaturile erau așteptate să se mențină în jurul mediilor normale.
Prognoza meteo 23 - 30 noiembrie. Temperaturi mai scăzute în toată țara
Ultima săptămână din noiembrie va aduce o răcire a vremii în toate regiunile României. Temperaturile medii vor fi ușor mai mici decât cele normale pentru acest interval, iar cele mai importante diferențe se vor înregistra în zonele montane și submontane. În privința precipitațiilor, meteorologii estimează cantități peste media obișnuită în vestul și centrul țării. În celelalte regiuni, precipitațiile vor fi, în general, apropiate de valorile specifice sfârșitului de noiembrie.
Cum va fi vremea de 1 Decembrie și în prima săptămână de iarnă
În intervalul 30 noiembrie - 7 decembrie, temperaturile vor reveni la valori apropiate de cele normale în cea mai mare parte a României. Excepție vor face regiunile sud-estice, unde vremea va rămâne ușor mai rece decât în mod obișnuit. În schimb, precipitațiile vor fi mai reduse în aproape toată țara. Cele mai mari diferențe față de mediile normale sunt estimate în regiunile vestice și sudice, precum și în zonele montane aferente, unde cantitățile de precipitații vor fi deficitare.
Prognoza ANM pentru 7 - 14 decembrie. Ce se întâmplă cu temperaturile
În a doua săptămână din decembrie, vremea se va menține în limitele obișnuite pentru această perioadă a anului. Temperaturile medii vor avea valori apropiate de cele normale în majoritatea regiunilor, fără abateri importante la nivelul întregii țări. În ceea ce privește precipitațiile, acestea ar putea fi ușor mai abundente în sudul României. În restul țării, cantitățile estimate se vor situa, în general, în jurul mediilor climatologice specifice intervalului.
Cum va fi vremea înainte de Crăciun, în perioada 14 - 21 decembrie
În săptămâna care precedă Crăciunul, meteorologii estimează temperaturi apropiate de normalul perioadei în cea mai mare parte a României. În regiunile intracarpatice, valorile termice ar putea fi chiar ușor mai ridicate decât cele obișnuite pentru mijlocul lunii decembrie. Precipitațiile se vor încadra în limitele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări, potrivit estimărilor ANM pentru ultima săptămână inclusă în prognoza actualizată.