Scris de Mădălina Cristea Publicat: 20 nov. 2026, 07:57

Vremea se va răci în toată România în ultima săptămână din noiembrie, când temperaturile vor coborî ușor sub valorile obișnuite pentru această perioadă, în special la munte. Potrivit prognozei actualizate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), începutul lunii decembrie va aduce temperaturi apropiate de normal, dar și o reducere a cantităților de precipitații în majoritatea regiunilor.

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