Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 20 nov. 2026, 12:48

Vremea se menține mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, în weekendul 21-22 noiembrie 2026. Sâmbătă, temperaturile vor ajunge până la 19 grade Celsius în sud, în timp ce în vestul, nordul și centrul României sunt așteptate ploi. Duminică, valorile termice vor scădea în special în jumătatea nordică, iar la munte vor predomina ninsorile.

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