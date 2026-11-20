Vremea se menține mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, în weekendul 21-22 noiembrie 2026. Sâmbătă, temperaturile vor ajunge până la 19 grade Celsius în sud, în timp ce în vestul, nordul și centrul României sunt așteptate ploi. Duminică, valorile termice vor scădea în special în jumătatea nordică, iar la munte vor predomina ninsorile.
Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, Capitala va avea parte de temperaturi ridicate pentru această dată, cu maxime de până la 17 grade sâmbătă. Duminică, vremea va rămâne relativ caldă, însă cerul va fi temporar noros, iar noaptea va crește probabilitatea de ploaie.
Vremea sâmbătă
Sâmbătă, 21 noiembrie, vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru ultima decadă a lunii noiembrie, în special în sudul și sud-estul țării. Temperaturile maxime se vor situa între 8 și 19 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse, în general, între 0 și 8 grade.
În vestul, nordul și centrul României, cerul va avea înnorări și temporar va ploua. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara pot apărea înnorări și ploi izolate.
La munte, la altitudini de peste 1.400 de metri, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea intensificări în zonele montane. Pe alocuri, dimineața și noaptea, se poate forma ceață.
Vremea duminică
Duminică, 22 noiembrie, temperaturile vor scădea în nordul, nord-vestul și centrul țării, unde valorile termice se vor apropia de mediile normale ale perioadei. În sud și sud-est, vremea va rămâne mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată.
Maximele se vor încadra, în general, între 6 și 15 grade Celsius, iar minimele vor fi cuprinse între -1 și 8 grade.
La începutul zilei sunt prognozate precipitații locale în nord, nord-est și centru. În timpul nopții, ploile se pot extinde, în special în regiunile sud-vestice și centrale.
În zona montană vor predomina ninsorile. În Moldova și în estul Transilvaniei sunt posibile temporar precipitații mixte, în timp ce în celelalte regiuni va ploua. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări mai ales la munte.
Vremea în București
Bucureștenii vor avea parte de o vreme caldă pentru această perioadă. Sâmbătă, 21 noiembrie, cerul va fi temporar noros, însă condițiile de ploaie vor fi reduse. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va ajunge la 16-17 grade Celsius. Noaptea, minima va coborî la 3-6 grade.
Duminică, 22 noiembrie, vremea se va menține caldă pentru ultima decadă a lunii noiembrie. Meteorologii anunță o temperatură maximă de 14-15 grade și o minimă de 3-6 grade. Cerul va avea înnorări temporare, iar în timpul nopții probabilitatea de ploaie va fi ridicată. Vântul va sufla slab și moderat.
Vremea la munte
La munte, weekendul va aduce precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, în special la altitudini mari. Sâmbătă, acestea sunt așteptate în general la peste 1.400 de metri, în timp ce duminică vor predomina ninsorile în zona montană.
Vântul va avea intensificări, astfel că vremea se poate resimți mai rece pe creste. Cei care plănuiesc excursii sau drumeții în zonele montane trebuie să țină cont de condițiile meteo și de posibilitatea apariției precipitațiilor de iarnă.
În ansamblu, vremea în weekend va fi mai caldă decât în mod obișnuit în sudul țării, în timp ce nordul și centrul vor resimți o scădere a temperaturilor duminică.