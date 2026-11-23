Scris de Mădălina Cristea Publicat: 23 nov. 2026, 10:20

Administrația Națională de Meteorologie a emis luni, 23 noiembrie, noi avertizări de cod portocaliu și galben de vreme severă, valabile până marți seară. Viscolul puternic va afecta zonele montane înalte, unde rafalele vor atinge 120 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri. În mai multe regiuni sunt așteptate ninsori și lapoviță, în timp ce vântul va sufla cu putere inclusiv în zonele joase. Meteorologii anunță și o răcire accentuată a vremii, care va cuprinde treptat întreaga țară.

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