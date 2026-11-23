Administrația Națională de Meteorologie a emis luni, 23 noiembrie, noi avertizări de cod portocaliu și galben de vreme severă, valabile până marți seară. Viscolul puternic va afecta zonele montane înalte, unde rafalele vor atinge 120 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri. În mai multe regiuni sunt așteptate ninsori și lapoviță, în timp ce vântul va sufla cu putere inclusiv în zonele joase. Meteorologii anunță și o răcire accentuată a vremii, care va cuprinde treptat întreaga țară.
Cod portocaliu de viscol puternic până marți dimineață. Rafale de 120 km/h la munte
Cea mai severă avertizare emisă de meteorologi vizează Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, la altitudini de peste 1.700 de metri. Codul portocaliu a intrat în vigoare luni, 23 noiembrie, la ora 10:00, și va rămâne valabil până marți, 24 noiembrie, la ora 10:00, potrivit celor două mesaje emise de ANM.
În acest interval, la munte va ninge, iar vântul va sufla cu putere, atingând viteze de 100-120 km/h. Ninsorile vor fi puternic viscolite, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri, ceea ce va crea condiții meteorologice dificile în zonele montane înalte. În prima parte a avertizării, până marți, la ora 02:00, sunt prognozate ninsori însoțite de vânt puternic. Ulterior, între orele 02:00 și 10:00, cantitățile de precipitații vor fi mai reduse, însă viscolul va continua, iar rafalele se vor menține la valori de până la 120 km/h.
Cod galben de ninsori în Carpați. Stratul de zăpadă poate ajunge la 10 centimetri
În paralel, meteorologii au emis un cod galben de ninsori viscolite pentru Carpații Occidentali, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură. Atenționarea este valabilă de luni, 23 noiembrie, ora 10:00, până marți, 24 noiembrie, ora 02:00. În aceste zone va ninge moderat cantitativ, fiind estimate precipitații de aproximativ 10 litri pe metru pătrat. Se va depune un strat nou de zăpadă de 5-10 centimetri, iar vântul va avea rafale de 60-90 km/h, viscolind ninsoarea.
Un alt cod galben va intra în vigoare marți, 24 noiembrie, la ora 02:00, și va fi valabil până la ora 10:00, în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură. În această perioadă, ninsorile vor fi mai slabe cantitativ, însă vântul va continua să atingă viteze de 60-90 km/h. După ora 10:00, atenționarea de ninsori viscolite va fi extinsă până la ora 20:00, vizând Carpații Meridionali și, local, Carpații Orientali.
Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni. Rafale de până la 70 km/h
Vântul puternic nu va afecta doar zonele montane. ANM a emis un cod galben pentru vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și estul Munteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei, centrul și sudul Moldovei și Dobrogea. Avertizarea este valabilă de luni, 23 noiembrie, ora 10:00, până marți, 24 noiembrie, ora 02:00. În aceste regiuni, rafalele vor atinge viteze de 50-70 km/h.
Ulterior, marți, între orele 10:00 și 20:00, vântul va continua să aibă intensificări în vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, sudul și estul Transilvaniei și vestul Moldovei, unde sunt așteptate rafale de aceeași intensitate. Meteorologii precizează că intensificări ale vântului vor mai fi înregistrate local în Carpații Meridionali și Orientali inclusiv în noaptea de marți spre miercuri, 24 spre 25 noiembrie.
Ninsori și lapoviță în mai multe regiuni. Unde se va depune strat de zăpadă
Pe lângă avertizările de vreme severă, ANM a emis și o informare meteorologică valabilă de luni, 23 noiembrie, ora 10:00, până marți, 24 noiembrie, ora 20:00. În această perioadă, precipitațiile vor cuprinde temporar majoritatea regiunilor. La munte și în nordul Moldovei vor predomina ninsorile, iar în Maramureș, Transilvania și zonele deluroase, ploile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare.
La munte se va depune un strat de zăpadă de 10-20 de centimetri, în timp ce în unele zone deluroase din centrul și nordul țării acesta va avea, în general, între 2 și 6 centimetri. În restul teritoriului vor fi mai ales ploi, însă vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu viteze de 40-60 km/h. La altitudini mari, rafalele vor depăși 80-100 km/h, iar ninsoarea va fi viscolită. Temporar, asemenea fenomene sunt posibile și în zonele joase, în special în centrul și nordul României.
Vremea se răcește accentuat în toată țara. Temperaturile scad sub normalul perioadei
Meteorologii anunță și o schimbare importantă a regimului termic. Luni, 23 noiembrie, vremea se va răci accentuat în jumătatea de nord a României, iar marți, 24 noiembrie, scăderea temperaturilor se va resimți și în regiunile sudice. Valorile termice vor coborî sub mediile multianuale specifice acestei perioade, după zilele în care temperaturile au fost mai ridicate decât cele obișnuite pentru sfârșitul lunii noiembrie.