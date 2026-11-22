Administrația Națională de Meteorologie a emis, duminică, 22 noiembrie, mai multe avertizări de vreme severă, printre care un cod portocaliu de viscol puternic și mai multe coduri galbene de ninsori și intensificări ale vântului. În următoarele două zile, vremea se va răci accentuat, ninsorile vor cuprinde zonele montane, iar în nordul și centrul țării se va depune primul strat de zăpadă. La altitudini mari, rafalele vor ajunge la 120 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.
Cod portocaliu de viscol puternic. Rafale de până la 120 km/h și vizibilitate sub 50 de metri
Cea mai severă avertizare emisă de meteorologi vizează Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, la altitudini de peste 1.700 de metri. Codul portocaliu va fi valabil luni, 23 noiembrie, între orele 12:00 și 23:00, perioadă în care vântul va sufla cu putere, iar ninsorile vor fi viscolite.
Potrivit ANM, rafalele vor atinge viteze de 100-120 km/h, iar viscolul puternic va reduce vizibilitatea sub 50 de metri. Condițiile meteorologice vor fi deosebit de dificile în zonele montane înalte, unde zăpada va fi spulberată de vânt.
În același interval, Carpații Occidentali, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură se vor afla și sub cod galben de ninsori viscolite. Meteorologii estimează precipitații de aproximativ 10 litri pe metru pătrat și depunerea unui strat nou de zăpadă de 5-10 centimetri. Vântul va avea rafale de 60-90 km/h.
Ninsori abundente de duminică noapte. Stratul de zăpadă poate ajunge la 30 de centimetri
Schimbarea vremii începe încă din noaptea de duminică spre luni, când o mare parte a Carpaților Meridionali va intra sub cod galben de ninsori viscolite. Atenționarea este valabilă din 22 noiembrie, ora 22:00, până luni, 23 noiembrie, la ora 12:00.
La altitudini de peste 1.500 de metri, cantitățile de precipitații vor ajunge la 10-25 de litri pe metru pătrat. Se va depune un strat de zăpadă de 10-15 centimetri, iar izolat acesta poate atinge 25 de centimetri. Vântul va sufla cu viteze de 70-100 km/h, viscolind ninsoarea. În sudul Banatului, în același interval, sunt așteptate ploi importante cantitativ. Se vor acumula 25-30 de litri pe metru pătrat, iar izolat cantitățile pot ajunge la 40 de litri pe metru pătrat.
Meteorologii au emis și o informare valabilă de duminică, 22 noiembrie, ora 22:00, până marți, 24 noiembrie, ora 20:00. În această perioadă, precipitațiile vor cuprinde cea mai mare parte a țării, iar la munte stratul total de zăpadă nou-depus ar putea ajunge la 10-30 de centimetri.
Prima zăpadă și în zonele deluroase. Unde va ninge până marți
Ninsorile nu se vor limita la munte. În nordul Moldovei, precipitațiile se vor transforma treptat în ninsoare, iar în Maramureș, Transilvania și în zonele deluroase, ploile vor fi înlocuite de lapoviță și ninsoare începând de luni după-amiază.
În aceste regiuni, meteorologii estimează că se va depune un strat de zăpadă de aproximativ 2-6 centimetri, mai ales în zonele deluroase din centrul și nordul țării. În restul României vor predomina ploile, cu acumulări de 10-15 litri pe metru pătrat. În jumătatea de vest și la munte, cantitățile de apă vor putea ajunge, pe arii restrânse, la 20-40 de litri pe metru pătrat. În plus, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu viteze de 40-60 km/h. La altitudini mari, rafalele vor depăși 80-100 km/h, iar ninsorile vor fi viscolite. Temporar, asemenea fenomene pot apărea și în zonele joase de relief, în special în centrul și nordul țării.
Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni. Unde vor fi rafale de 70 km/h
Pentru luni, 23 noiembrie, între orele 12:00 și 23:00, ANM a emis și un cod galben de intensificări ale vântului, care va afecta mai multe regiuni ale țării. Avertizarea vizează vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, sudul Transilvaniei, centrul și sudul Moldovei, nord-estul Munteniei și Dobrogea. În aceste zone, vântul va avea rafale de 50-70 km/h.
De asemenea, duminică, 22 noiembrie, până la ora 22:00, este în vigoare o atenționare cod galben pentru zonele montane situate, în general, la altitudini de peste 1.700 de metri, unde rafalele vor atinge 80-100 km/h.
Pe lângă precipitații și vânt, meteorologii anunță o răcire accentuată a vremii. Temperaturile vor începe să scadă luni în jumătatea de nord a țării, iar marți, 24 noiembrie, răcirea se va resimți și în regiunile sudice. Valorile termice vor coborî sub mediile obișnuite pentru această perioadă a anului, după zilele cu temperaturi mai ridicate.