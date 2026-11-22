Scris de Mădălina Cristea Publicat: 22 nov. 2026, 10:08

Administrația Națională de Meteorologie a emis, duminică, 22 noiembrie, mai multe avertizări de vreme severă, printre care un cod portocaliu de viscol puternic și mai multe coduri galbene de ninsori și intensificări ale vântului. În următoarele două zile, vremea se va răci accentuat, ninsorile vor cuprinde zonele montane, iar în nordul și centrul țării se va depune primul strat de zăpadă. La altitudini mari, rafalele vor ajunge la 120 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.

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