Prognoza meteo ANM pe două săptămâni, 23 noiembrie - 6 decembrie. Cum va fi vremea în București și în țară
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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni, 23 noiembrie, prognoza pentru următoarele două săptămâni, valabilă până în data de 6 decembrie 2026.
Vremea în prima săptămână
Meteorologii anunță o vremea schimbătoare în ultimele zile din noiembrie, însă - după o primă răcire, temperaturile vor crește pentru scurt timp în mai multe regiuni, iar frigul va reveni de la sfârșitul lunii.
Ulterior, ploile, lapovița și ninsorile vor acoperi aproape toată țara, iar între 27 și 29 noiembrie sunt așteptate precipitații mai importante, în special în sudul și estul României.
La munte, nopțile vor veni cu temperaturi de până la -10 grade Celsius. În Moldova vor fi -8 grade Celsius, cu -6 grade Celsius în Transilvania, Maramureș, Muntenia și Oltenia, fiind vorba strict de temperaturile minime.
Vremea în a doua săptămână
Apoi, luna decembrie începe tot cu ninsori și temperaturi care vor coborî până la minus 10 grade, în zonele montane. În unele regiuni, frigul va fi atât de puternic încât termometrele vor arăta valori negative chiar și în timpul zilei.
Vremea în București zi cu zi
Răcirea din următoare perioada va fi resimțită și în București, dar temperaturile reprezintă medii pentru întreaga regiune Muntenia, astfel că valorile pot fi diferite de cele prognozate de ANM pentru restul regiunii.
Vremea pe regiuni
Vremea în Banat
Săptămâna începe cu o răcire. Temperaturile din timpul zilei vor scădea de la 6 la aproximativ 4 grade, iar noaptea se va ajunge până la minus 4 grade. Frigul nu va dura însă prea mult. Spre weekend, vremea se va încălzi din nou, iar temperaturile vor urca la aproximativ 7 grade ziua și 3-4 grade noaptea. Odată cu începutul lunii decembrie, vremea se va răci treptat. Până duminică, 6 decembrie, temperaturile din timpul zilei vor coborî spre 2 grade, iar noaptea vor fi din nou minus 4 grade.
În Banat va ploua, dar vor apărea și lapovița și ninsoarea. Precipitațiile sunt așteptate în multe dintre zilele următoare, iar spre sfârșitul acestei săptămâni ar putea fi mai abundente în unele zone.
Vremea în Crișana
Vremea se răcește la începutul săptămânii. Temperaturile vor coborî de la 6 la 2 grade ziua, iar noaptea se va ajunge la minus 4 grade. Spre weekend, va fi ceva mai cald. Meteorologii prognozează 7-8 grade în timpul zilei și 2-3 grade noaptea.
La începutul lunii decembrie, temperaturile vor începe din nou să scadă. Până pe 6 decembrie, în timpul zilei vor fi aproximativ 2 grade, iar noaptea se vor înregistra în jur de minus 4 grade. În următoarele două săptămâni vor fi atât ploi, cât și episoade de lapoviță și ninsoare. Spre sfârșitul lunii noiembrie, precipitațiile ar putea fi mai importante în unele localități.
Vremea în Transilvania
Frigul se va simți încă din primele zile. Temperaturile din timpul zilei vor coborî de la aproximativ 5 grade până în jurul valorii de zero grade, iar noaptea vor ajunge la minus 4 grade. Va urma și o scurtă încălzire, cu temperaturi de până la 6 grade ziua și aproximativ 0-1 grad noaptea.
Dar la începutul lunii decembrie, vremea se va răci din nou. Până pe 6 decembrie, temperaturile vor ajunge la zero grade sau chiar minus 1 grad în timpul zilei, în timp ce nopțile vor aduce până la minus 6 grade. În Transilvania va ploua și va fi lapoviță, însă treptat vor predomina ninsorile. Meteorologii atrag atenția asupra zilelor de 28 și 29 noiembrie, când precipitațiile ar putea fi mai abundente în unele zone.
Vremea în Maramureș
Temperaturile vor scădea în primele zile, de la 5 grade la aproximativ 1 grad în timpul zilei. Noaptea, termometrele vor arăta până la minus 4 grade. Spre sfârșitul acestei săptămâni, vremea se va încălzi puțin. Ziua vor fi 6-7 grade, iar noaptea temperaturile se vor situa în jurul unui grad.
În decembrie, frigul va reveni. Până la sfârșitul săptămânii viitoare, temperaturile vor coborî la aproximativ 1 grad ziua și minus 6 grade noaptea. În Maramureș sunt așteptate precipitații în multe dintre zilele următoare. Dacă la început vor mai fi ploi și lapoviță, pe măsură ce vremea se răcește va ninge tot mai des. Spre sfârșitul lunii noiembrie, precipitațiile ar putea fi mai importante în unele zone.
Vremea în Moldova
În această regiune, frigul se va simți cel mai puternic. Temperaturile vor scădea treptat în următoarele două săptămâni. Dacă în primele zile vor fi aproximativ 5 grade, la începutul lunii decembrie vremea va deveni mult mai rece. Până pe 6 decembrie, temperaturile din timpul zilei vor coborî la minus 4 sau chiar minus 5 grade. Asta înseamnă că, în medie, nici măcar după-amiaza termometrele nu vor mai indica valori pozitive.
Nopțile vor fi și mai reci, cu temperaturi care vor ajunge treptat până la minus 8 grade. În Moldova sunt așteptate precipitații în aproape toate zilele următoare. Ploile și lapovița vor fi înlocuite treptat de ninsori. Cele mai importante precipitații sunt prognozate între 27 și 29 noiembrie, când în unele zone ar putea ninge mai mult.
Vremea în Dobrogea
Vremea va trece prin mari schimbări în următoarele două săptămâni, în această regiune. La început, temperaturile vor coborî de la 15 grade la aproximativ 8 grade în timpul zilei. Nopțile vor deveni și ele mai reci, cu valori care vor scădea de la 8 grade până în jurul pragului de îngheț. Spre sfârșitul lunii noiembrie, vremea se va încălzi din nou. Vor fi aproximativ 10 grade ziua și 6-7 grade noaptea.
Însă începutul lunii decembrie va aduce o nouă răcire. Până pe 6 decembrie, temperaturile din timpul zilei se vor apropia de zero grade, iar noaptea vor coborî până la minus 4 grade. În Dobrogea va ploua în mai multe zile, iar pe măsură ce se răcește vremea vor apărea și lapovița și, pentru scurt timp, ninsoarea. Spre sfârșitul acestei săptămâni, ploile ar putea fi mai abundente.
Vremea în Muntenia
Vremea va fi schimbătoare până la sfârșitul lunii noiembrie, dar temperaturile vor scădea treptat. Dacă la începutul săptămânii vor fi 11-12 grade în timpul zilei, până pe 6 decembrie se va ajunge la aproximativ zero grade. Și nopțile vor deveni tot mai reci. Temperaturile vor coborî de la 1-3 grade până la minus 6 grade. Meteorologii anunță ploi, lapoviță și ninsoare, iar între 27 și 29 noiembrie sunt așteptate precipitații mai importante în unele zone.
Vremea în Oltenia
Și aici, temperaturile vor scădea în următoarele două săptămâni. De la aproximativ 10 grade în timpul zilei, la începutul săptămânii, se va ajunge treptat la numai 0-1 grad, spre 6 decembrie. Noaptea, temperaturile vor coborî de la 2-3 grade până la minus 4 sau minus 6 grade.
Până la sfârșitul lunii noiembrie, vremea va avea mici schimbări de la o zi la alta, dar începutul lui decembrie va fi mai rece. Sunt așteptate ploi, lapoviță și ninsori, iar perioada 27-29 noiembrie ar putea aduce precipitații mai abundente în unele zone ale Olteniei.
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