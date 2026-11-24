Meteorologii au emis, marți, 24 noiembrie 2026, noi avertizări cod galben de ninsori viscolite și vânt puternic, care vor rămâne în vigoare până miercuri dimineață. Rafalele vor atinge viteze de până la 90 km/h în zonele montane, unde ninsoarea va fi viscolită. Vântul va sufla cu putere și în restul țării, însă cele mai mari intensificări în afara zonelor montane sunt așteptate în Oltenia, Muntenia, Transilvania și Moldova.
Ninsori viscolite și rafale de până la 90 km/h în zonele montane
Prima avertizare cod galben emisă de Administrația Națională de Meteorologie este valabilă marți, între orele 10:00 și 20:00, și vizează Carpații Meridionali, Carpații Orientali și Munții Apuseni. Deși ninsorile vor fi slabe, vântul va sufla cu viteze cuprinse între 60 și 90 km/h. Ninsoarea va fi astfel viscolită, iar condițiile meteorologice vor rămâne dificile pe parcursul zilei.
Vântul va sufla cu putere în aproape toată țara
Tot până marți seară, la ora 20:00, este în vigoare o avertizare cod galben de intensificări ale vântului pentru vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, sudul și estul Transilvaniei, precum și vestul Moldovei. În aceste regiuni, rafalele vor atinge viteze cuprinse între 50 și 70 km/h. Intensificări ale vântului sunt așteptate și în zonele care nu se află sub incidența avertizării meteorologice, unde rafalele vor ajunge, în general, la 40-50 km/h.
Viscolul va continua și în noaptea de marți spre miercuri
Vremea severă va persista în anumite zone montane și după expirarea primelor avertizări. Începând de marți, de la ora 20:00, și până miercuri, 25 noiembrie, la ora 08:00, Carpații Orientali și estul Carpaților Meridionali se vor afla în continuare sub cod galben de ninsori viscolite. Meteorologii anunță că va ninge slab, însă vântul va continua să sufle cu viteze de 60-90 km/h, viscolind ninsoarea pe parcursul nopții.