Scris de Mădălina Cristea Publicat: 24 nov. 2026, 10:16

Meteorologii au emis, marți, 24 noiembrie 2026, noi avertizări cod galben de ninsori viscolite și vânt puternic, care vor rămâne în vigoare până miercuri dimineață. Rafalele vor atinge viteze de până la 90 km/h în zonele montane, unde ninsoarea va fi viscolită. Vântul va sufla cu putere și în restul țării, însă cele mai mari intensificări în afara zonelor montane sunt așteptate în Oltenia, Muntenia, Transilvania și Moldova.

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